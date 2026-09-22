Đà Nẵng: Tín dụng chính sách tiếp sức cho người dân xã Thu Bồn phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững

Những mô hình sinh kế hiệu quả

Ngày 21/9, theo chân đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, chúng tôi ghé thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của hộ bà Võ Thị Nga (thôn Duy Châu, xã Thu Bồn).

Cách đây 2 năm, được sự quan tâm, tạo điều kiện từ chính quyền địa phương, bà Võ Thị Nga được vay 150 triệu đồng thuộc chương trình cho vay đối với người tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình nước sạch qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Từ nguồn vốn này, bà Nga đầu tư mua 2 con bò nái sinh sản, kết hợp nuôi vịt, nuôi dê. Cạnh đó, tận dụng mặt nước sẵn có, bà Nga phát triển mô hình trồng sen nuôi cá kết hợp dịch vụ câu cá.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng tại xã Thu Bồn. Ảnh: Phi Thành.

“Trung bình mỗi tháng, gia đình tôi có nguồn thu nhập không dưới 20 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều, con cái học hành đàng hoàng, nhà cửa xây dựng khang trang”.

Trong khi đó, sau khi tiếp cận vay 100 triệu đồng nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, anh Võ Tấn Đạt (thôn Bàn Nam, xã Thu Bồn) khởi nghiệp với mô hình sản xuất nem chả.

Ban đầu, anh Đạt nhận được các đơn hàng của khách quen ủng hộ, dần dần có thêm nhiều thực khách mới ở nhiều nơi khác đến.

Đến năm 2026, anh bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư dây chuyền để đẩy mạnh sản xuất nhiều hơn. Từ sự nỗ lực không ngừng, mô hình của anh không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo thêm việc làm cho 2-3 lao động tại địa phương.

Ông Nguyễn Dương Quang – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND xã Thu Bồn. Ảnh: Phi Thành.

Anh Đạt chia sẻ: “Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ làm được nhiều sản phẩm, nhưng nhờ món ăn hợp khẩu vị nhiều người, “tiếng lành đồn xa” nên được nhiều nơi biết đến, ủng hộ thường xuyên. Phương châm của tôi là phải đảm bảo an toàn cho khách hàng nên luôn cẩn trọng trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là khâu chế biến. Tôi không sử dụng chất bảo quản nên đây được xem là điểm cộng để nhiều thực khách ưa chuộng.

Thành công của ngày hôm nay chính là nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập”.

Theo ông Nguyễn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo, phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH Duy Xuyên và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân và phát huy hiệu quả kinh tế.

Đoàn kiểm tra tìm hiểu mô hình sản xuất chả của hộ Võ Tấn Đạt, thôn Bàn Nam, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Phi Thành.

Nhiều mô hình trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò sinh sản, nuôi cá, ốc bươu đen…, tiêu biểu như: hộ ông Nguyễn Hữu Trọng (thôn Vĩnh Trinh), hộ bà Nguyễn Thị Mai (thôn Duy Hòa), hộ bà Võ Thị Nga (thôn Duy Châu)…

“Nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích nên góp phần giải quyết bài toán việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi, tạo nguồn thu nhập ổn định, phát huy hiệu quả kinh tế, nâng cao điều kiện sinh hoạt, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”, ông Dũng nói.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của hộ bà Võ Thị Nga (thôn Duy Châu, xã Thu Bồn). Ảnh: Phi Thành.

Ông Nguyễn Quí Quý - Phó giám đốc Sở nội vụ, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, qua khảo sát thực tế tại xã Thu Bồn cho thấy, khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cách làm, đa dạng hoá các mô hình phát triển kinh tế hộ. Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập và tạo động lực phát huy tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn lực quan trọng giảm nghèo bền vững

Tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng với UBND xã Thu Bồn về tình hình triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn năm 2026 diễn ra vào chiều ngày 21/9, ông Phan Văn Ngát – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thu Bồn thông tin, đến nay, dư nợ ủy thác đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 9,19% so với năm 2025, với 883 hộ vay vốn. Từ đó, tạo đòn bẩy quan trọng, giúp nhiều hội viên giải quyết bài toán việc làm, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Những nỗ lực này tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ trên địa bàn xã Thu Bồn đạt hơn 161 tỷ đồng. Ảnh: Phi Thành.

Ông Nguyễn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho hay, nhờ sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết đáng ghi nhận, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng trong định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ trên địa bàn xã Thu Bồn đạt hơn 161 tỷ đồng, tăng 10,48% so với năm 2025, với 2.839 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ quá hạn, nợ khoanh là 169 triệu đồng, tỷ lệ 0,1% so với tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm qua góp phần giúp 67 hộ nghèo thoát nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 1.112 lao động, hỗ trợ 178 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, hơn 1.797 công trình nước sạch, công trình vệ sinh được làm mới, 5 người chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương có nguồn vốn làm ăn, 8 ngôi nhà ở xã hội được xây mới và 3 cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen cho xã Thu Bồn vì đã có thành tích xuất sắc trong việc huy động gửi tiết kiệm. Ảnh: Phi Thành.

Ông Dũng nhấn mạnh: “Công tác giải ngân cho vay, thu hồi nợ gốc, lãi vay và huy động tiết kiệm đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, UBND xã Thu Bồn luôn quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện bố trí, bổ sung cơ sở vật chất cho các điểm giao dịch để phục vụ tốt nhân dân. Việc làm hồ sơ, xác nhận đối tượng vay vốn, giải ngân cho nhân dân được các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên triển khai kịp thời, đồng bộ, không để nguồn vốn tồn đọng, qua đó tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được tiếp cận vay vốn 13 chương trình tín dụng chính sách. Cùng với đó là phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn, đối chiếu nợ công khai đến hộ vay, đảm bảo chất lượng tín dụng”.

Ông Nguyễn Dương Quang – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm còn rất lớn. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tại cơ sở, kịp thời giải ngân hồ sơ vay, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, phòng ngừa rủi ro ngay từ cơ sở.

“Khi tín dụng chính sách được triển khai đúng hướng, gắn với vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể và trách nhiệm của cộng đồng, nguồn vốn ưu đãi không chỉ là “đòn bẩy” kinh tế mà còn là sợi dây gắn kết, củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần cùng địa phương giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển toàn diện”, ông Quang chia sẻ.

