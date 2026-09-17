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Đà Nẵng: Tổ chức Hội thảo chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho kinh tế vườn, trang trại tại xã Tiên Phước

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Trương Hồng
17/09/2026 09:16 GMT +7
Ngày 17/9, nguồn tin cho biết, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại thành phố Đà Nẵng”. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 2/10 tới tại xã Tiên Phước với khoảng 200 đại biểu và có sự góp mặt của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị trực thuộc.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, mục đích của việc tổ chức hội thảo lần này nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, tiềm năng, thách thức và nhu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn xã Tiên Phước nói riêng và thành phố nói chung.

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại thành phố Đà Nẵng”, sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 2/10 tới tại xã Tiên Phước. Ảnh: T.H

Đặc biệt, tại hội thảo còn kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp công nghệ số và các tổ chức có kinh nghiệm tham gia Hội thảo, tập trung vào chuyển đổi số trong nông nghiệp; ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, bản đồ số, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và các nền tảng số phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản; các mô hình nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.

Mô hình sầu riêng của người dân xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng (trước kia thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: T.B

Giới thiệu các mô hình, điển hình, bài học kinh nghiệm trong nước về ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý, kết nối thị trường và phát triển chuỗi giá trị nông sản; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, kết quả phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại của xã Tiên Phước và các địa phương; giải pháp phát triển du lịch cộng đồng nông thôn gắn với vườn, trang trại. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là dịp để trợ kết nối các doanh nghiệp công nghệ số có giải pháp phù hợp để tham gia giới thiệu, trình diễn công nghệ, trao đổi và tư vấn trực tiếp tại hội thảo. Trao đổi, kết nối hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất trên cơ sở tự nguyện, phù hợp quy định.

Ngoài ra, tại hội thảo còn tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm liên quan đến chuyển đổi số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, sản phẩm OCOP, sản vật địa phương đặc trưng của thành phố.

Tại Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng đang sở hữu nhiều loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao như măng cụt, sầu riêng, bòn bon...Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng còn yêu cầu, việc tổ chức hội thảo chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại thành phố Đà Nẵng phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; nội dung, chương trình bám sát nhu cầu thực tiễn phát triển của địa phương xã Tiên Phước và của thành phố. Các mô hình, giải pháp công nghệ số được giới thiệu tại hội thảo phải mang tính thực tiễn cao, trực quan, dễ hiểu, dễ áp dụng và phù hợp với quy mô kinh tế hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã.

Bảo đảm sau hội thảo xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số cụ thể và phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố.

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