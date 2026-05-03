Đà Nẵng tung 14 khu vực khoáng sản ra đấu giá

Ngày 3/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, vừa có thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực.

Theo thông báo, tài sản đấu giá là quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực chưa có kết quả thăm dò, gồm các mỏ cát, sỏi, đất san lấp, đất sét, đá và vàng; giá khởi điểm, bước giá được quy định tại Thông báo số 245/TB-SNNMT.

Các tổ chức hành nghề đấu giá tham gia phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản liên quan. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 29/4 đến 15/5/2026 tại Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng.

Việc tổ chức đấu giá diễn ra trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là đất san lấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm.

Thống kê cho thấy, dù TP đã cấp phép một số mỏ với tổng trữ lượng hàng triệu m³, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, khiến nhiều dự án phải chờ vật liệu để thi công.

Trước áp lực này, TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp như đưa thêm các mỏ vào khai thác, không đấu giá một số khu vực để rút ngắn thủ tục cấp phép, đồng thời tổ chức đấu giá thêm các khu vực mới nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Bên cạnh đó, công tác quản lý khoáng sản cũng được siết chặt do tình trạng giá cát tăng cao và một số vi phạm trong khai thác trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp.

Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực lần này được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung vật liệu, phục vụ các dự án đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP