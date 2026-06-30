Đà Nẵng tung nhiều ưu đãi, đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc trước mùa Chuseok

Vừa qua, tại Lotte City Hotel Seoul (Hàn Quốc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức Gala Đồng hành quảng bá du lịch Đà Nẵng, quy tụ gần 100 đại biểu là đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các hiệp hội du lịch, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nền tảng OTA, cơ quan truyền thông cùng nhiều doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đánh giá cao việc Đà Nẵng chủ động tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến trong bối cảnh hiện nay. Theo Đại sứ, Hàn Quốc nhiều năm liền là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng. Các hoạt động quảng bá tại Seoul, Daegu và Busan, cùng kế hoạch ký kết hợp tác với Cục Du lịch Busan, sẽ góp phần thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, mở rộng đường bay và tăng cường trao đổi khách giữa hai nước.



Vừa qua, tại Lotte City Hotel Seoul (Hàn Quốc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức Gala Đồng hành quảng bá du lịch Đà Nẵng.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố tiếp tục định hướng phát triển điểm đến chất lượng cao với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, golf, MICE, du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và ẩm thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách Hàn Quốc.



Tại chương trình, Đà Nẵng công bố nhiều chính sách kích cầu dành riêng cho thị trường Hàn Quốc. Nổi bật, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng sẽ giảm 20% phí dịch vụ quầy làm thủ tục cho tất cả các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Đây được xem là chính sách tiên phong nhằm khuyến khích mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế.



Bên cạnh đó, dịp Tết Trung t hu (Chuseok) 2026, từ ngày 23-26/9, ngành du lịch và các doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi như quà tặng chào mừng, giảm giá dịch vụ nghỉ dưỡng, spa, golf, ẩm thực và các gói sản phẩm dành cho các cặp đôi, gia đình đa thế hệ.

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 7,74 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 7,74 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,18 triệu lượt. Riêng thị trường Hàn Quốc đạt trên 950.000 lượt, tiếp tục giữ vị trí số một trong các thị trường khách quốc tế của thành phố.



Sau chương trình tại Seoul, đoàn công tác sẽ tiếp tục quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Lễ hội Gà và Bia Daegu 2026, đồng thời làm việc với các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch tại Daegu, Busan. Đáng chú ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch với Cục Du lịch Busan, tạo nền tảng thúc đẩy xúc tiến, trao đổi khách và phát triển các sản phẩm du lịch giữa hai địa phương trong thời gian tới.