Đà Nẵng: Xã Đại Lộc huy động nguồn lực xã hội chung tay vì người nghèo

Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của xã; Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã; Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Đại Lộc.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc phát biểu tại buổi lễ phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia gửi tiết kiệm sau lễ phát động. Ảnh: T.H.

Theo ông Khương, đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đại Lộc đạt 216 tỷ đồng, tăng 35,188 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 19,4%, với 4.409 khách hàng còn dư nợ. Toàn xã hiện có 74 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại 33 thôn, góp phần hỗ trợ nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia gửi tiết kiệm. Ảnh: T.H.

Để tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, UBND xã Đại Lộc kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH. Nguồn vốn huy động sẽ được bổ sung cho các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững tại xã Đại Lộc. Ảnh: T.H.

Theo kế hoạch, đợt phát động tại xã Đại Lộc phấn đấu huy động tối thiểu 3,5 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận tiền gửi kéo dài đến hết năm 2026, trong đó đợt cao điểm diễn ra từ ngày 26/5/2026 - 26/6/2026.

Ngay trong ngày phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Có 63 cá nhân tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.