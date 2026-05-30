Nhịp sống miền Trung

Đà Nẵng: Xã Đại Lộc huy động nguồn lực xã hội chung tay vì người nghèo

+ aA -
Trần Hậu
30/05/2026 08:46 GMT +7
Nhằm tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đại Lộc vừa phối hợp với UBND xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của xã; Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã; Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Đại Lộc.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc phát biểu tại buổi lễ phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Ảnh: T.H. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia gửi tiết kiệm sau lễ phát động. Ảnh: T.H.

Theo ông Khương, đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đại Lộc đạt 216 tỷ đồng, tăng 35,188 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 19,4%, với 4.409 khách hàng còn dư nợ. Toàn xã hiện có 74 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại 33 thôn, góp phần hỗ trợ nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia gửi tiết kiệm. Ảnh: T.H.

Để tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, UBND xã Đại Lộc kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH. Nguồn vốn huy động sẽ được bổ sung cho các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững tại xã Đại Lộc. Ảnh: T.H.

Theo kế hoạch, đợt phát động tại xã Đại Lộc phấn đấu huy động tối thiểu 3,5 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận tiền gửi kéo dài đến hết năm 2026, trong đó đợt cao điểm diễn ra từ ngày 26/5/2026 - 26/6/2026.

Ngay trong ngày phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Có 63 cá nhân tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Tham khảo thêm
1.428 hộ dân Khánh Vĩnh tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách

1.428 hộ dân Khánh Vĩnh tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách

Vốn tín dụng chính sách giúp dân trồng sầu riêng vùng núi Khánh Sơn thêm vui

Vốn tín dụng chính sách giúp dân trồng sầu riêng vùng núi Khánh Sơn thêm vui

Nuôi ong dú, trồng tre tầm vông, nuôi dê sinh sản ở tỉnh An Giang sử dụng vốn tín dụng chính sách, dân khá giả hẳn

Nuôi ong dú, trồng tre tầm vông, nuôi dê sinh sản ở tỉnh An Giang sử dụng vốn tín dụng chính sách, dân khá giả hẳn

Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã Cam Lâm đạt hơn 454,6 tỷ đồng

Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã Cam Lâm đạt hơn 454,6 tỷ đồng

Hội Nông dân Việt Nam triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách năm 2026

Hội Nông dân Việt Nam triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách năm 2026

Tags:

Cùng chuyên mục

Quảng Ngãi “chốt” thời hạn phải thông tuyến đường dang dở đã kéo dài hơn 1 thập kỉ

Quảng Ngãi “chốt” thời hạn phải thông tuyến đường dang dở đã kéo dài hơn 1 thập kỉ

Tham quan mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn 4F Quế Lâm, hướng đi mới cho bà con nông dân Hà Tĩnh

Tham quan mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn 4F Quế Lâm, hướng đi mới cho bà con nông dân Hà Tĩnh

Đà Nẵng: Hơn 200 sản phẩm đặc trưng, OCOP hội tụ tại Phiên chợ quê Hòa Vang

Đà Nẵng: Hơn 200 sản phẩm đặc trưng, OCOP hội tụ tại Phiên chợ quê Hòa Vang

Đà Nẵng - Copenhagen: Lan tỏa thông điệp phát triển xanh bên bờ sông Hàn

Đà Nẵng - Copenhagen: Lan tỏa thông điệp phát triển xanh bên bờ sông Hàn

Đà Nẵng: Phường An Khê phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Đà Nẵng: Phường An Khê phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Chủ tịch Quảng Ngãi bổ nhiệm thêm một nhân sự lãnh đạo BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh

Chủ tịch Quảng Ngãi bổ nhiệm thêm một nhân sự lãnh đạo BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Ngãi “chốt” thời hạn phải thông tuyến đường dang dở đã kéo dài hơn 1 thập kỉ

Quảng Ngãi “chốt” thời hạn phải thông tuyến đường dang dở đã kéo dài hơn 1 thập kỉ

Tham quan mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn 4F Quế Lâm, hướng đi mới cho bà con nông dân Hà Tĩnh

Tham quan mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn 4F Quế Lâm, hướng đi mới cho bà con nông dân Hà Tĩnh

Đà Nẵng: Hơn 200 sản phẩm đặc trưng, OCOP hội tụ tại Phiên chợ quê Hòa Vang

Đà Nẵng: Hơn 200 sản phẩm đặc trưng, OCOP hội tụ tại Phiên chợ quê Hòa Vang

Đà Nẵng - Copenhagen: Lan tỏa thông điệp phát triển xanh bên bờ sông Hàn

Đà Nẵng - Copenhagen: Lan tỏa thông điệp phát triển xanh bên bờ sông Hàn