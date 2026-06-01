Đà Nẵng: Xã Hòa Vang công bố thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hòa Vang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, được thành lập trên cơ sở kiện toàn, tách chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã. Đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo 100% chi thường xuyên.

Ông Đặng Công Lâm Vũ (thứ 2 từ phải sang), Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hòa Vang. Ảnh: Q.L.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hòa Vang có nhiệm vụ giúp UBND xã thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công được giao; tổ chức quản lý, điều hành các dự án xây dựng thuộc thẩm quyền của địa phương; đồng thời tiếp nhận quản lý các dự án theo hình thức ủy thác từ các chủ đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập đơn vị chuyên trách được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND xã đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đặng Công Lâm Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hòa Vang. Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Hòa, viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã.



Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hòa Vang. Ảnh: Q.L.

"Việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã là bước kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư công trong giai đoạn mới.

Mong rằng đội ngũ lãnh đạo, viên chức đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tập trung quản lý chặt chẽ các dự án, bảo đảm chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...", ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang nhấn mạnh.