Đà Nẵng: Xã Hoà Vang tăng gấp đôi chỉ tiêu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Huyện trưởng Park Hyun Gook bày tỏ vui mừng về chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo UBND xã Hoà Vang, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hợp tác hai bên và kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác, hữu nghị hai địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo huyện Bonghwa (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) và UBND xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Huyện trưởng Park Hyun Gook cũng đánh giá cao kỹ năng và kỷ luật làm việc của người lao động xã Hoà Vang, được các công ty, các chủ trang trại, chủ vườn của huyện Bonghwa tín nhiệm và đề đạt nhu cầu nâng số lượng tuyển dụng trong thời gian đến. Với tinh thần đó, ông Lê Phú Nguyện – Chủ tịch UBND xã Hoà Vang nhất trí hai bên sẽ gấp rút chuẩn bị các điều kiện để từ năm 2027 sẽ tuyển dụng ít nhất 200 lao động của xã Hoà Vang.

Dịp này, UBND xã Hoà Vang cũng đã đến thăm Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp huyện Bonghwa, các công ty, chủ trang trại, chủ vườn và người lao động xã Hoà Vang để tìm hiểu hiểu tình hình quan hệ lao động, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, giờ giấc làm việc, lắng nghe các kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng của các bên.

Ông Lê Phú Nguyện (bên trái) – Chủ tịch UBND xã Hoà Vang và ông Park Hyun Gook Huyện trưởng Bonghwa (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) ký kết thỏa thuận chỉ tiêu xuất khẩu lao động giữa hai địa phương. Ảnh: T.H.

Qua chuyến công tác cho thấy các chủ sử dụng lao động và người lao động có mối quan hệ hợp tác thuận lợi, hiệu quả. Người lao động hài lòng với điều kiện lao động, các chủ sử dụng lao động tuân thủ đúng thoả thuận được ký kết, quan tâm đến đời sống, sức khoẻ và sinh hoạt cá nhân của người lao động.

Lãnh đạo UBND xã Hoà Vang và huyện Bonghwa nhất trí sẽ bổ sung vào chương trình hợp tác các khoá bồi dưỡng khả năng giao tiếp tối thiểu về tiếng Hàn để giảm bớt rào cản về ngôn ngữ, văn hoá và sinh hoạt lao động cho người lao động trước khi tham gia chương trình.

Dịp này, đoàn công tác của UBND xã Hòa Vang đã đến các công ty, chủ trang trại, chủ vườn và người lao động xã Hoà Vang tham quan. Ảnh: T.H.

Ông Lê Phú Nguyện – Chủ tịch xã Hoà Vang cho biết, mô hình hợp tác xuất khẩu lao động thời vụ giữa các địa phương nông nghiệp của Đà Nẵng với các địa phương của tỉnh Gyeongsangbuk thời gian qua đã phát huy hiệu quả rất tốt, vừa giải quyết công ăn việc làm cho bà con nông dân mùa nông nhàn, vừa tạo thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống nông dân.

Bình quân mỗi lượt lao động hợp tác kéo dài 3 tháng, thu nhập từ 120-150 triệu đồng /1 người sau khi trừ tất cả các chi phí sinh hoạt, lưu trú, xuất nhập cảnh, vé máy bay… Nhiều người lao động làm việc tốt, được phía bạn tín nhiệm và đề xuất tham gia nhiều chuyến, đã tích luỹ hàng trăm triệu đồng, đủ để trang trải việc học hành của con cái, chăm sóc sức khoẻ, sửa chữa nâng cấp nhà cửa và có tích luỹ vốn liếng lâu dài.

Mô hình hợp tác xuất khẩu lao động giữa các địa phương nông nghiệp của Đà Nẵng với các địa phương của tỉnh Gyeongsangbuk thời gian qua đã phát huy hiệu quả rất tích cực. Ảnh: T.H.

UBND xã Hòa Vang sẽ ưu tiên hỗ trợ nông dân tham gia chương trình này để phần nào giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Nhân chuyến công tác, UBND xã Hoà Vang đã đến thăm, dâng hương tượng đài Lý Thái Tổ và Trung Hiếu Đường, là quê hương của hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc, là di sản của hậu duệ Triều đại Nhà Lý định cư huyện Bonghwa, những người Việt đã có công lớn đối với Vua Cao Ly trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hơn 500 năm trước, hiện nay là dự án hữu nghị hợp tác “Công viên Làng Việt tại Hàn Quốc” (K-Vietnam Valley) do Chính phủ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc thực hiện.