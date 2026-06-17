Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 25,25%

Ngày 17/6, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh được thực hiện tập trung, thống nhất. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân đối với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng được củng cố.

Xã Trà Tân đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 25,25%, trong ảnh xã Trà tân khánh thành và đưa vào sử dụng một công trình cầu trên địa bàn. Ảnh: XTT

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của xã Trà Tân được tập trung chỉ đạo, đôn đốc, cơ bản đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra và chỉ đạo của UBND thành phố.

Xã Trà Tân trong lần tổ chức khởi công nhà ở cho người dân trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: XTT

Tính đến ngày 10/6, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 25,25% (13,76 tỷ/54,52 tỷ giao năm 2026). Đã giải quyết 31 hồ sơ đăng ký kinh doanh, gồm, 15 hồ sơ đăng ký mới, 14 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký và 2 hồ sơ chấm dứt hoạt động. Phối hợp với đơn vị chủ đầu tư và hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường phục vụ 2 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn xã.

Tiến hành rà soát, tiếp nhận hồ sơ từ các xã cũ, đôn đốc bổ sung hồ sơ còn thiếu; chỉ đạo các đơn vị thi công khởi động lại các công trình tạm dừng, trong đó thực hiện gia hạn thời gian hợp đồng đối với 12 công trình và tiếp tục đề nghị gia hạn 3 công trình. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, đã phê duyệt 15 báo cáo kinh tế - kỹ thuật, khởi công mới 10 công trình và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 5 công trình. Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100%, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/5/2026 đạt 21% theo chỉ đạo của thành phố.

Tại xã Trà Tân đã phát triển nhiều mô hình kinh tế vườn cây ăn quả cho năng suất cao. Ảnh: XTT

“Đặc biệt, xã đã tổ chức triển khai thi công, giám sát chất lượng, đôn đốc tiến độ các công trình; hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình, đồng thời tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp và công trình được giao làm chủ đầu tư.

Tiếp nhận, bàn giao danh mục công trình thuộc các dự án, tiểu dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; rà soát, triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 đối với các trường hợp chưa hoàn thành; theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa và bàn giao nhà ở thuộc “Chiến dịch Quang Trung”. Đến nay, đã hoàn thành xây dựng đối với 18 nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai vào cuối năm 2025”, lãnh đạo UBND xã Trà Tân cho biết.

Đến nay, xã Trà Tân đã hoàn thành xây dựng đối với 18 nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai vào cuối năm 2025. Ảnh: XTT

Đối với lĩnh vực hành chính công, xã Trà Tân cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đã tiếp nhận 803 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được nộp trực tuyến; đã giải quyết 795 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn và trước hạn 99,37%.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,19%; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 98,92%; hồ sơ trực tuyến đạt 99,73%; thanh toán trực tuyến đạt 98,38%. 100% hồ sơ được tiếp nhận, cập nhật và theo dõi trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ…