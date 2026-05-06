Đà Nẵng: Xây dựng mô hình HTX “hạt nhân” trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh

Ngày 6/5, ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng đã có những đánh giá tổng kết về hoạt động của khu vực KTTT, HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, vượt qua những “cú sốc” từ dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, khu vực HTX của thành phố đã linh hoạt thích ứng, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thu nhập bình quân 72 triệu đồng/năm và những con số “biết nói”

Báo cáo chính trị của Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cho thấy, một bức tranh tăng trưởng ấn tượng. Tính đến nay, toàn thành phố có 764 HTX đang hoạt động, tăng 293 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, có 380 HTX thành lập mới, vượt 180 đơn vị so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh giới thiệu sản phẩm OCOP của đơn vị với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ Lê Văn Dũng

Khu vực này hiện thu hút khoảng 239.500 thành viên với hơn 18.500 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tại các HTX đạt khoảng 72 triệu đồng/năm, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực Nông nghiệp với 458 HTX (gần 60%). Không còn dừng lại ở mô hình dịch vụ thuần túy, các HTX nông nghiệp đã chuyển mình mạnh mẽ và biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất, trong đó xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu như HTX Đô 37, HTX Rau an toàn Túy Loan, HTX Rong biển Đại dương...

Ngoài ra, các đơn vị như HTX Ái Nghĩa, Hòa Tiến 1, Duy Sơn... đã trở thành cầu nối chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy cơ giới hóa và sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (đội mũ) tham quan mô hình vùng sản xuất gạo an toàn của HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa

Trong lĩnh vực Công nghiệp – Xây dựng, các HTX cũng chủ động tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp lớn và ứng dụng sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng để tăng sức cạnh tranh.

"Hợp tác xã đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi diện mạo nông thôn. Hiện có 347 HTX tham gia trực tiếp vào chương trình xây dựng Nông thôn mới tại 70 xã trên địa bàn.

Đặc biệt, chương trình OCOP ghi nhận sự đóng góp lớn từ khu vực này với 125 HTX tham gia, cung ứng 175 sản phẩm đạt chuẩn. Nhiều đơn vị đã khẳng định được thương hiệu với các sản phẩm đạt hạng 4 sao như HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh, HTX QNaFarm...", ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh.

Chiến lược mới của Kinh tế tập thể Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Vũ nói thêm, ngoài KKTT, HTX ra, Đà Nẵng hiện có 3.352 THT hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực như, nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, các loại dịch vụ, thương mại, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, vận tải, xây dựng, du lịch cộng đồng. Đã thành lập mới được 348 THT, đạt 69,6% so với yêu cầu của Nghị quyết đề ra. Số THT hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp là 2.614 THT, số THT hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp là 738 THT.

Liên minh HTX Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Ảnh: Trần Hậu

“Các HTX, THT ngày càng năng động với cơ chế thị trường, tự chủ trong hoạt động và có những đóng góp thiết thực cho các chương trình mục tiêu quốc gia, tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố.

Có thể khẳng định, các HTX tại Đà Nẵng hiện nay đã năng động hơn, tự chủ hơn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng GDP, các đơn vị này còn là nhân tố then chốt trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các HTX, THT không chỉ là nơi tạo ra lợi nhuận mà còn là nơi lan tỏa những giá trị cộng đồng, giúp người nông dân làm chủ công nghệ và thị trường.

Với đà phát triển này, kinh tế tập thể, HTX của Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình và văn minh....”, Chủ tịch Liên minh HTX TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Vũ khẳng định.

HTX Quế Trà My Minh Phúc là thương hiệu của vùng phía tây Đà Nẵng với nhiều sản phẩm từ quế

Ông Nguyễn Xuân Vũ khẳng định thêm, để tạo bước chuyển mình toàn diện trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung nguồn lực vào 3 khâu đột phá chiến lược. Trọng tâm là tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy mức độ hài lòng và lợi ích của thành viên làm thước đo giá trị cao nhất.

Hội chợ xúc tiến thương mại Hợp tác xã, kết nối cung cầu năm 2025 do Liên minh HTX Đà Nẵng tổ chức

Đồng thời, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu hóa nguồn lực và minh bạch hóa hoạt động kết nối cung - cầu. Mục tiêu cốt lõi là chuyển dịch mạnh mẽ từ cung ứng dịch vụ đơn lẻ sang mô hình chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Tại đó, HTX đóng vai trò “hạt nhân”, kết nối chặt chẽ “bốn nhà” nông dân - doanh nghiệp - khoa học - thị trường, đảm bảo mọi hoạt động đều xoay quanh lợi ích tối đa của thành viên...