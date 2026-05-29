Đà Nẵng yêu cầu tăng tốc dự án cầu Tam Tiến, không loại trừ phương án thay nhà thầu

Ngày 29/5, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành Công văn số 4635/UBND-STC liên quan đến dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư để xem xét, quyết định việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp Ban Quản lý dự án quyết định chấm dứt hợp đồng, UBND xã Tam Xuân được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận khối lượng đã thực hiện, tổ chức thanh quyết toán theo khối lượng thực tế nhằm làm cơ sở để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Đối với phần khối lượng công việc còn lại chưa thi công, UBND TP yêu cầu Ban Quản lý dự án tổ chức lựa chọn nhà thầu mới có đủ năng lực, kinh nghiệm để tiếp tục triển khai, bảo đảm hoàn thành phần việc còn lại của gói thầu.

UBND TP cũng yêu cầu Trung tâm Bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam cùng UBND xã Tam Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Đồng thời, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh vận động người dân, tập trung giải tỏa dứt điểm các hồ sơ còn lại trước ngày 15/6/2026 theo tiến độ đã cam kết, góp phần bảo đảm công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Dự án cầu Tam Tiến dừng thi công trong thời gian dài. Ảnh: D.B

Chủ tịch UBND TP cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tăng cường công tác quản lý, giám sát; yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành gói thầu. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, xử lý nhằm bảo đảm công trình được triển khai đúng quy định.

Dự án Cầu Tam Tiến và đường dẫn có tổng mức đầu tư khoảng 220 tỷ đồng từ ngân sách TP, chiều dài hơn 4,18km, gồm cầu Tam Tiến dài 370,5m và cầu Kênh Lạch dài 92,51m.

Dự án này từng được phản ánh chậm tiến độ trong thời gian dài. Việc công trình kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến đi lại của người dân khu vực ven sông Trường Giang, khi hằng ngày vẫn phải lưu thông qua cây cầu cũ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.