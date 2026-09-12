Đặc quyền 100% thương mại dịch vụ tại The Fest: Bật đèn xanh cho “cỗ máy kinh doanh” không giới hạn tại Nha Trang

100% quỹ căn thương mại dịch vụ: Chìa khóa “khai phóng” công năng kinh doanh

Ghi nhận từ các báo cáo thị trường cho thấy, khẩu vị giới đầu tư đang ưu tiên các sản phẩm có thể khai thác và tạo dòng tiền ngay sau khi bàn giao. Khác với phân khúc nhà ở thuần túy chịu ràng buộc bởi quy chế cư trú, bất động sản thương mại dịch vụ (TMDV) sở hữu ưu thế vượt trội khi được quy hoạch chuyên biệt cho hoạt động kinh doanh lưu trú. Điều này trao cho gia chủ sự chủ động tối đa để khai thác từ cho thuê ngắn hạn (Airbnb, homestay) đến các hợp đồng dài hạn đón đầu làn sóng chuyên gia và xu hướng "workation", đồng thời mang lại lợi ích kép: vừa tạo nguồn thu nhập thụ động đều đặn hàng tháng, vừa gia tăng giá trị tài sản.

Bất động sản thương mại dịch vụ khẳng định ưu thế nhờ khả năng tạo dòng tiền và hiệu quả vận hành thực tế. Ảnh: SG

Sự chuyển dịch này càng diễn ra rõ nét hơn trước các quy định pháp lý mới. Đơn cử, Nghị định 339/2026/NĐ-CP áp dụng mức phạt từ 100 đến 130 triệu đồng đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, khiến hoạt động lưu trú ngắn ngày tại các khu dân cư gặp nhiều trở ngại. Cùng với đó, định hướng xác định thời hạn sở hữu nhà ở theo niên hạn công trình từ Nghị quyết 21-NQ/TW cũng thúc đẩy giới đầu tư thay đổi góc nhìn: thay vì chỉ kỳ vọng vào việc tăng giá vốn trong dài hạn, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực khai thác thương mại thực tế trong suốt thời gian nắm giữ mới là ưu tiên hàng đầu.

Đánh giá về bài toán này, ông Trần Văn Bình – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định: "Lợi thế lớn nhất của căn hộ TMDV chính là hiệu quả sử dụng vốn nhờ mức giá tiếp cận hợp lý hơn đáng kể so với sản phẩm để ở cùng vị trí, giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính ban đầu. Trong dài hạn, giá trị cốt lõi của căn hộ TMDV nằm ở khả năng tạo dòng tiền ổn định, do đó hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc quyết định vào vị trí dự án, chất lượng dịch vụ và năng lực duy trì công suất phòng của đơn vị vận hành."

Tổ hợp căn hộ The Fest tại Charmora City, Nam Nha Trang với quy hoạch 100% quỹ căn TMDV. Ảnh: SG

Nắm bắt xu thế đó, tổ hợp căn hộ The Fest được phát triển như một mảnh ghép lưu trú cao cấp tại phân khu đảo Festival Island – một trong ba hòn đảo chức năng của đại đô thị sinh thái Charmora City (quy mô 227ha, mật độ xây dựng toàn khu chỉ 26,7%) do Tập đoàn Sun Group phát triển tại Nam Nha Trang. Việc quy hoạch 100% quỹ căn mang pháp lý thương mại dịch vụ chính là nền tảng vững chắc giúp The Fest phát huy tối đa hiệu suất vận hành.

“Công thức lễ hội” của Sun Group: Kéo dòng khách, đánh thức kinh tế đêm

Nếu công năng thương mại dịch vụ mở ra khả năng khai thác, thì hệ sinh thái 116ha của Festival Island chính là động cơ tạo ra dòng khách bất tận cho The Fest. Thay vì phát triển tiện ích rời rạc, Sun Group đã biến hòn đảo bốn bề sông nước thành hành trình trải nghiệm sống động suốt 24/7, nơi mỗi bước chân đều gắn liền với những chuyển động rực rỡ. Công thức này cũng là dấu ấn quen thuộc trong cách Sun Group phát triển các điểm đến tại Cát Bà, Hạ Long và Phú Quốc.

Hệ sinh thái Festival Island kiến tạotâm điểm giải trí 24/7 với show diễn, lễ hội và pháo hoa rực rỡ. Ảnh: SG

Tại đây, một ngày mới mở ra đầy thư thái khi du khách thong thả dạo bộ trên cung đường ven hồ dài tới 2.136m, chăm sóc sức khỏe tại tổ hợp khoáng nóng Onsen nội khu hoặc clubhouse Onsen 3.000m2 tại phân khu Elite Island kế cận. Khi hoàng hôn buông xuống, không gian mặt nước gồm hồ sân khấu 7,3ha và hồ pháo hoa 5,68ha bừng sáng với các show thực cảnh triệu đô, thể thao nước Jetski, Flyboard và những màn pháo hoa rực rỡ suốt 365 ngày đêm. Từ ban công căn hộ, du khách có thể thu trọn toàn cảnh lễ hội trên tầng cao, trong khi liền kề thềm nhà là tuyến phố ẩm thực F&B 24/7 và chợ đêm VUI-Fest sầm uất.

Khẳng định về chiến lược kiến tạo điểm đến, đại diện Sun Property chia sẻ: "Tại Festival Island, chúng tôi không chỉ xây dựng những công trình lưu trú, mà kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh để biến dòng người thành dòng khách, và biến dòng khách thành giá trị kinh tế thương mại."

“Công thức lễ hội” là dấu ấn quen thuộc trong cách Sun Group phát triển các điểm đến. Ảnh: SG

Tiềm năng đón khách tiếp tục được trợ lực mạnh mẽ từ bức tranh tăng trưởng kỷ lục của du lịch Khánh Hòa khi năm 2025 toàn tỉnh đón 16,4 triệu lượt khách (doanh thu 66,7 nghìn tỷ đồng) và đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt vào năm 2026. Hạ tầng giao thông cũng đón thêm xung lực mới khi hãng Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác đường bay thẳng Phú Quốc – Nha Trang với tần suất 4 chuyến/tuần.

Hiệu quả của mô hình này đã được chứng minh thực tế tại Đà Nẵng: vào các mùa cao điểm như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF, công suất phòng tại các khu căn hộ ven sông luôn chạm mức 90% đến 100% với giá thuê 2 đến 3 triệu đồng/đêm cho căn Studio, hay tổ hợp The Panoma ghi nhận giá thuê ổn định từ 18 đến 42 triệu đồng/tháng. Đây chính là cơ sở thực tế để một căn hộ Studio The Fest giá khoảng 2,4 tỷ đồng hướng tới kịch bản lấp đầy 90%, mang về doanh thu 18 triệu đồng/tháng ở năm đầu và 20 triệu đồng/tháng ở năm thứ hai (lợi nhuận ròng 194,4 đến 216 triệu đồng/năm).

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua Khánh Hòa mở ra xung lực đón khách mới. Ảnh minh họa

Khi pháp lý mở khóa công năng, Festival Island mở khóa dòng khách và thị trường du lịch mở rộng dư địa khai thác, The Fest đang sở hữu công thức của một tài sản dòng tiền thế hệ mới. Nơi đây, mỗi căn hộ không chỉ đứng yên để chờ tăng giá, mà trở thành một cỗ máy kinh doanh không giới hạn, vận hành cùng nhịp đập phồn hoa của đảo lễ hội và khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường bất động sản Nha Trang trong chu kỳ phát triển mới.