Đại học 2 giai đoạn mở thêm lộ trình cho thí sinh chưa đạt ngưỡng 15 điểm

Từ ngày 2-7 đến 17h ngày 14-7, thí sinh cả nước thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sinh viên Chương trình Đại học 2 giai đoạn học tập trong môi trường hiện đại với lộ trình đào tạo linh hoạt.

Một lộ trình cho thí sinh chưa đạt ngưỡng 15 điểm

Theo quy chế tuyển sinh đại học 2026 của Bộ GD-ĐT, để được xét tuyển, thí sinh phải đáp ứng điều kiện đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn tổ hợp thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, với những thí sinh chưa đạt ngưỡng này, việc chọn một lộ trình học tập phù hợp, vẫn có khả năng tiếp tục học lên đại học, trở thành mối quan tâm lớn của nhiều gia đình.

Đại học 2 giai đoạn ra đời như một hướng đi mới trong Hệ sinh thái Đại học Văn Hiến, giúp thí sinh có thêm lựa chọn trong mùa tuyển sinh năm nay, đặc biệt với những bạn dưới 15 điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, lộ trình hướng đến nhóm người học mong muốn bắt đầu bằng một chương trình gắn với thực tiễn, sớm tiếp cận doanh nghiệp, đồng thời vẫn có mục tiêu tiếp tục hoàn thiện văn bằng đại học.

Trong 2 năm đầu, sinh viên học tại Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn (Mã trường: D79) hoặc Trường Cao đẳng Âu Lạc (Huế) (Mã trường: D92), đây là hai đơn vị thuộc Hệ sinh thái Đại học Văn Hiến. Sau đó, sinh viên tiếp tục học 2 năm tại Trường Đại học Văn Hiến. Sau 4 năm, sinh viên sở hữu 2 văn bằng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và lợi thế cạnh tranh khi gia nhập thị trường lao động.

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Giai đoạn đầu giúp sinh viên tiếp cận môi trường học tập gắn với thực tiễn, hình thành kỹ năng nghề nghiệp và làm quen với yêu cầu của doanh nghiệp. Giai đoạn tiếp theo tại Trường Đại học Văn Hiến giúp sinh viên tiếp tục mở rộng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển cơ hội nghề nghiệp ở bậc đại học.

TS. Lê Sĩ Hải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn - nhận định một trong những lợi thế của Đại học 2 giai đoạn là sinh viên có cơ hội đi làm sớm và có kinh nghiệm từ tuổi 20. Mô hình đào tạo chú trọng thực hành giúp sinh viên sớm tiếp cận doanh nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tế và có cơ hội tạo thu nhập ngay trong quá trình học.

Theo ông, khi thị trường lao động ngày càng coi trọng năng lực thực hành, kinh nghiệm nghề nghiệp và khả năng thích nghi, việc sớm tham gia môi trường doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nghề nghiệp, rèn tác phong làm việc và xây dựng sự tự tin. “Những trải nghiệm này cũng trở thành lợi thế cạnh tranh khi sinh viên gia nhập thị trường lao động sau tốt nghiệp”, ông Hải nói.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp được triển khai từ năm nhất, giúp sinh viên Đại học 2 giai đoạn sớm làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Nhiều chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên năm 2026

Trong mùa tuyển sinh năm nay, chương trình Đại học 2 giai đoạn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ dành cho tân sinh viên 2K8. Những đặc quyền này áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển đến ngày 10-7, góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu và đồng hành cùng thí sinh trong giai đoạn nhập học.

Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học 2 giai đoạn được hỗ trợ 70% học phí học kỳ 1 và 20% học phí học kỳ 2. Như vậy, chỉ 2 triệu đồng, thí sinh đã hoàn tất học phí học kỳ 1 để bước vào lộ trình Đại học 2 giai đoạn.

Thí sinh đến trường làm thủ tục đăng ký xét tuyển còn được nhận hỗ trợ 500.000 đồng chi phí di chuyển, nhằm đồng hành cùng thí sinh trong những chuyến đi đến trường an toàn. Khi nhập học, thí sinh có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị như laptop, điện thoại, xe máy và các chuyến du lịch.

Đặc biệt, thí sinh đăng ký học tại Trường Cao đẳng Âu Lạc (Huế) (Mã trường: D92) còn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác như hỗ trợ lên đến 90% học phí năm đầu và 70% học phí năm 2, năm 3, hỗ trợ vé tàu, xe nhập học cho sinh viên ngoại tỉnh 500.000 đồng, miễn phí khám sức khỏe và bảo hiểm y tế năm đầu, hỗ trợ ký túc xá 1 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh các hỗ trợ trực tiếp, chương trình còn có nhiều chính sách học bổng dành cho thí sinh có thành tích học tập, ngoại ngữ, học thuật, thể thao, văn hóa, văn nghệ.

Có thể kể đến học bổng 100% toàn khóa giai đoạn 1 dành cho học sinh giỏi lớp 12 hoặc thí sinh thi tốt nghiệp đạt từ 24 điểm. Học bổng 50% toàn khóa giai đoạn 1 dành cho thí sinh có IELTS 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương còn hiệu lực. Học bổng 100% năm đầu dành cho học sinh đạt giải nhất cấp trường hoặc giải khuyến khích cấp tỉnh trở lên tại các cuộc thi học thuật, thể thao, văn hóa, văn nghệ.

Các chính sách này giúp Đại học 2 giai đoạn trở thành một phương án đáng cân nhắc với thí sinh có điểm thi dưới 15 điểm, nhất là những bạn đang tìm kiếm một lộ trình học tập linh hoạt, chi phí ban đầu phù hợp, có cơ hội đi làm sớm và tiếp tục học lên đại học trong Hệ sinh thái Đại học Văn Hiến.