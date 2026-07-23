Đại học Văn Hiến triển khai nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ học phí cho thí sinh 2K8

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho thí sinh 2K8. Các chương trình hướng đến mục tiêu ghi nhận nỗ lực học tập, tiếp sức cho thí sinh có năng lực nổi bật, đồng thời giảm bớt áp lực học phí cho gia đình trong giai đoạn đầu bước vào đại học.

Đăng ký Khối chốt hè nhận ngay 50% học phí học kỳ I và 2 triệu đồng chi phí hỗ trợ di chuyển, lưu trú tại https://tuyensinh.vhu.edu.vn

Nhiều học bổng dành cho thí sinh có thành tích và năng lực nổi bật

Nhóm chính sách học bổng năm 2026 của Trường Đại học Văn Hiến gồm các chương trình dành cho thí sinh có thành tích học tập tốt, năng lực ngoại ngữ, tài năng trong các lĩnh vực học thuật, khoa học, công nghệ, thể thao, nghệ thuật và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trong đó, Học bổng Tinh hoa Văn Hiến dành cho thí sinh đăng ký Trường Đại học Văn Hiến là nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình gồm 02 suất hỗ trợ 80% học phí toàn khóa, 05 suất hỗ trợ 40% học phí toàn khóa và 30 suất hỗ trợ 20% học phí toàn khóa.

Với thí sinh có năng lực ngoại ngữ, Học bổng Công dân toàn cầu hỗ trợ 100% học phí năm nhất dành cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

Học bổng Tài năng được áp dụng cho Thủ khoa đầu vào cấp trường, Á khoa đầu vào cấp trường, Thủ khoa đầu vào các ngành và thí sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên. Mức hỗ trợ dao động từ 30% đến 100% học phí toàn khóa tùy theo điều kiện từng nhóm thí sinh.

Bên cạnh đó, Học bổng Doanh nhân dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên trong học tập và đạt học lực lớp 12 từ loại khá trở lên. Mức hỗ trợ từ 50% đến 100% học phí năm nhất, do các doanh nhân đồng hành cùng Nhà trường trao tặng.

PGS.TS Trần Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Văn Hiến chia sẻ: “Mỗi suất học bổng là một lời động viên dành cho những bạn trẻ đang nỗ lực bước vào giảng đường. Nhà trường mong các em có thêm sự tự tin để lựa chọn ngành học phù hợp và bền bỉ theo đuổi mục tiêu của mình”.

Trường Đại học Văn Hiến đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên 43 ngành đào tạo tại hơn 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: VH

Tăng hỗ trợ học phí cho thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Văn Hiến

Ngoài các chương trình học bổng, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ học phí dành cho thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào Trường trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, thí sinh đăng ký ở nguyện vọng 1 được hỗ trợ 60% học phí học kỳ 1. Thí sinh đăng ký ở nguyện vọng 2 hoặc 3 được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1. Với các nguyện vọng 4, 5 và 6, mức hỗ trợ được áp dụng từ 30% học phí học kỳ 1.

Đến hết ngày 31-7, chương trình“Khối chốt hè” dành cho thí sinh 2K8 tiếp tục nhận đăng ký. Thí sinh tham gia chương trình được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 và nhận thêm 2 triệu đồng khi đến trường làm thủ tục nhập học. Khoản hỗ trợ 2 triệu đồng được trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1.

Riêng thí sinh đã đăng ký Trường Đại học Văn Hiến ở nguyện vọng 1, khi tham gia “Khối chốt hè” sẽ được áp dụng mức hỗ trợ 60% học phí học kỳ 1 và nhận thêm 2 triệu đồng khi làm thủ tục nhập học.

Theo PGS.TS Trần Huy Hoàng, thời điểm sau đăng ký nguyện vọng thường là giai đoạn phụ huynh và thí sinh bắt đầu tính toán nhiều hơn về chi phí học tập, kế hoạch nhập học và lựa chọn môi trường phù hợp. Các chính sách hỗ trợ được xây dựng nhằm giúp gia đình giảm bớt áp lực tài chính ban đầu, đồng thời giúp thí sinh yên tâm chuẩn bị cho hành trình đại học

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến thực hành tại phòng thí nghiệm hiện đại dưới sự hướng dẫn của giảng viên, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiên cứu. Ảnh: VH

Đại diện Nhà trường cũng lưu ý, thí sinh cần tìm hiểu kỹ điều kiện của từng chương trình, hoàn tất đăng ký đúng thời gian quy định và liên hệ đội ngũ tư vấn tuyển sinh để được hướng dẫn lựa chọn chính sách phù hợp.

Thí sinh và phụ huynh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại website tuyển sinh của Trường Đại học Văn Hiến: https://tuyensinh.vhu.edu.vn/ hoặc liên hệ hotline miễn phí 1800 1568 để được tư vấn.