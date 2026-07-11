Ngày 10/6, tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam chính thức khánh thành nhà máy thứ 6 tại Việt Nam.

Nhà máy có diện tích 20 hecta với tổng đầu tư cho toàn dự án khoảng 300 triệu USD. Theo Suntory PepsiCo Việt Nam, đây là nhà máy lớn nhất, hiện đại nhất và là khoản đầu tư lớn nhất của Suntory PepsiCo từ trước đến nay tại Việt Nam, đồng thời là một trong những cơ sở sản xuất quy mô hàng đầu trong mạng lưới Suntory và PepsiCo tại khu vực châu Á.

“Đại nhà máy” mới nhất của Suntory PepsiCo tại Việt Nam tọa lạc tại khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Đây là một trong những khu công nghiệp mới của Tây Ninh (trước đây là Long An) đang thu hút nhiều nhà đầu tư đổ về đầu tư.

Đáng chú ý, nằm trong khu công nghiệp Hựu Thạnh, vị trí của nhà máy Suntory PepsiCo chỉ cách TP.HCM khoảng 1km, hướng về làng mai vàng Bình Lợi, xã Bình Lợi, TP.HCM.

Nhà máy thứ 6 của Suntory PepsiCo tại Việt Nam có quy mô lớn nhất châu Á nằm ngay cạnh TP.HCM. Ảnh: Suntory PepsiCo VN

“Đại nhà máy” mới nhất của Suntory PepsiCo tại Việt Nam tọa lạc tại khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Phúc

Lãnh đạo Suntory PepsiCo Việt Nam đánh giá, nhà máy Long An tại Tây Ninh không chỉ nâng cao năng lực sản xuất của Suntory PepsiCo mà còn khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.

Theo đó, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 1,244 tỷ lít mỗi năm, được tích hợp tự động hóa, công nghệ kỹ thuật số và các hệ thống sản xuất thông minh xuyên suốt toàn bộ quy trình sản xuất - từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến lưu kho và logistics.

Dây chuyền lon của nhà máy vận hành với tốc độ lên tới 120.000 lon mỗi giờ và dây chuyền PET đạt 84.000 chai mỗi giờ, các sản phẩm sử dụng bao bì 100% nhựa tái chế (rPET). Nhà máy cũng sở hữu kho tự động hoàn toàn đầu tiên của Suntory PepsiCo trong khu vực châu Á.





Ông Ashish Joshi - Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ tại buổi ra mắt. Ảnh: Suntory PepsiCo VN

Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 1,244 tỷ lít mỗi năm. Ảnh: Suntory PepsiCo VN

Bên cạnh việc gia tăng năng lực sản xuất, nhà máy tạo ra khoảng 3.000 việc làm cho toàn bộ chuỗi cung ứng địa phương và tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết nhà máy của Suntory Pepsico tại Tây Ninh không chỉ là một dự án sản xuất quy mô lớn mà còn là điển hình về ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững.

Nhà máy Suntory PepsiCo Long An có diện tích 20 hecta với tổng đầu tư cho toàn dự án khoảng 300 triệu USD. Ảnh: Hồng Phúc

“Sự hiện diện của nhà máy Suntory PepsiCo trên đất Tây Ninh sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo động lực cho tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng, chuyển giao phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dự án ngoài ý nghĩa về kinh tế, còn có nhiều ý nghĩa về xã hội, giải quyết việc làm lao động có tay nghề cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người dân địa phương”, ông nói.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng cam kết ổn định môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư dài hạn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.