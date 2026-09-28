Daklaoruco công bố sản phẩm cao su, gỗ cao su đáp ứng yêu cầu EUDR

Số hóa chuỗi cung ứng, truy xuất đến từng lô cao su

Ngày 28/9, tại TP.Pakse (Lào), Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) tổ chức hội nghị công bố sản phẩm mủ cao su, gỗ cao su đạt tiêu chuẩn EUDR, đồng thời giới thiệu hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sản phẩm mủ cao su của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco). Ảnh Trung Kiên

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Thiện Nghĩa, Giám đốc Daklaoruco, cho biết Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) không chỉ đặt ra yêu cầu mới về kỹ thuật và thương mại, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực, trách nhiệm xã hội và minh bạch chuỗi cung ứng.

Theo ông Đỗ Thiện Nghĩa, Daklaoruco đã chủ động đáp ứng các tiêu chí liên quan đến địa điểm canh tác không gây mất rừng, tính hợp pháp của đất đai và khả năng minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, công ty đã hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với vườn cây cao su đến từng lô. Mỗi sản phẩm khi xuất xưởng được gắn mã định danh, thể hiện thông tin về nguồn gốc địa lý, qua đó tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát nguồn nguyên liệu.

Ông Đỗ Thiện Nghĩa, Giám đốc Daklaoruco, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trung Kiên

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh, Tổng Giám đốc Dakruco, Chủ tịch HĐQT Daklaoruco và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI), cho biết Daklaoruco được thành lập năm 2004 và sau hơn 20 năm hoạt động tại Lào, hiện quản lý hơn 8.500ha cao su và cây ăn trái.

“Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn gắn với đời sống của hàng nghìn lao động bản địa, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Lào và là một trong những hoạt động hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng chú trọng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các yêu cầu về chống phá rừng và sản xuất có trách nhiệm trở thành vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm”, ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Minh, để đáp ứng yêu cầu EUDR, Daklaoruco đã triển khai bản đồ hóa tọa độ vệ tinh bằng hệ thống GIS/GPS đến từng lô cạo, nhằm minh bạch nguồn gốc và chứng minh khu vực sản xuất không làm mất rừng.

Cùng với đó, doanh nghiệp chuẩn hóa chuỗi hành trình sản phẩm theo các chứng nhận FSC-FM và FSC-CoC từ nông trường đến nhà máy chế biến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR số hóa.

“Thông qua mã QR, đối tác và khách hàng có thể định danh hành trình của từng pallet mủ cao su, từng khối gỗ, từ lô đất trồng, lịch trình cạo, quá trình chế biến tại nhà máy đến kiểm định chất lượng cuối cùng”, ông Nguyễn Minh chia sẻ.

Daklaoruco hướng tới sản xuất xanh, giảm phát thải

Daklaoruco xác định việc đáp ứng EUDR và FSC là một cột mốc trong chiến lược phát triển bền vững, thay vì điểm kết thúc.

Ông Nguyễn Minh, Tổng Giám đốc Dakruco, Chủ tịch HĐQT Daklaoruco cho biết Daklaoruco sẽ triển khai Kế hoạch thực hiện Dấu chân Carbon với lộ trình 6 giai đoạn trong giai đoạn 2026-2027. Mục tiêu là từng bước đo lường, giảm phát thải khí nhà kính, tham gia thị trường tín chỉ carbon và hướng tới kiểm toán ESG toàn diện.

Cùng với đó, Daklaoruco đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động Việt Nam, Lào trong phạm vi các dự án của công ty.

Mỗi sản phẩm của Daklaoruco được gắn mã định danh, giúp truy xuất thông tin về nguồn gốc địa lý. Ảnh Trung Kiên

Tại hội nghị, Daklaoruco cũng tổ chức ký kết các bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và hợp đồng thương mại xuất khẩu sản phẩm đạt chuẩn EUDR/FSC với các đối tác, khách hàng.

Đây được xem là bước cụ thể hóa quá trình chuyển đổi từ sản xuất theo yêu cầu truyền thống sang sản xuất minh bạch, có khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường quốc tế.

Theo lãnh đạo Daklaoruco, để hoàn thành các mục tiêu trên, doanh nghiệp đã huy động sự tham gia của toàn hệ thống, từ ban lãnh đạo, đội ngũ kỹ thuật, các phòng ban chuyên môn đến công nhân tại các nông trường.

Công ty đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ của chính quyền các cấp của Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Công ty mẹ DAKRUCO, các tổ chức chứng nhận, tư vấn quốc tế cùng khách hàng và đối tác.