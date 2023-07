DamSan (ADS): Lãi quý II tăng 43,4%, 6 tháng giảm 14,6% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần DamSan (HoSE: ADS) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Trong quý II/2023, do Công ty nhà máy sợi An Ninh đi vào hoạt động cùng với ghi nhận doanh thu bất động sản từ khu đô thị Phú Xuân, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của DamSan đạt 675,5 tỷ đồng, giá vốn hàng bán ghi 617,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 66,9% và 71% so với cùng kỳ năm trước.



Doanh thu hoạt động tài chính đạt 7,3 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính quý này tăng 49,4% lên hơn 25,1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng ghi nhận 3,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 7,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 29,8% và 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Khép lại quý II/2023, DamSan báo lãi trước thuế 30,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 24,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,4% và 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 24,4 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ chỉ ghi nhận 15,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, DamSan ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 970,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 18,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 18,2% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán 6 tháng đầu năm ghi nhận 880 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Bên cạnh giá vốn tăng, DamSan cũng ghi nhận chi phí tài chính 6 tháng tăng 54,9% lên 39,2 tỷ đồng, chi phí khác tăng lên 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận 844 triệu đồng.

Do đó, DamSan báo lãi trước thuế 6 tháng đạt 46,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 37,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,6% và 18,3% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II/2023, DamSan ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 2.328,8 tỷ đồng, tăng 6,7% so với số đầu năm. Tài sản dài hạn giảm nhẹ 0,7% còn 507,8 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 9% lên gần 1.821 tỷ đồng. Trữ tiền ghi nhận 399,5 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 11,6% lên 926,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 3,7% còn 478,6 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là chi phí của các dự án, trong đó có: Dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, TP Thái Bình (140,5 tỷ đồng), Dự án KCN An Ninh (127,1 tỷ đồng), Dự án Bồ Xuyên (75,6 tỷ đồng),…

DamSan có 50 tỷ đồng là khoản đầu tư trái phiếu, trong đó, 45 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Ngân hàng Agribank, 5 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Ngân hàng Viettinbank.

Bên cạnh đó, DamSan có gần 301,7 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết, bao gồm: Công ty CP Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn (182,5 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình (48 tỷ đồng)…

Tính đến ngày 30/6/2023, DamSan ghi nhận tổng nợ phải trả ở mức 1.563,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.487,3 tỷ đồng, chiếm 95,1% tổng số nợ. Nợ dài hạn là 76,6 tỷ đồng, giảm 52,8% so với đầu năm.

DamSan ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 784,6 tỷ đồng, tăng 1,4% so với số đầu kỳ tại ngày 1/4/2023. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 41,3 tỷ đồng, giảm 31% so với số đầu kỳ tại ngày 1/4/2023.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7, cổ phiếu ADS của DamSan tăng 0,92% lên 16.400 đồng/cổ phiếu.