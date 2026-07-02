Tiềm lực của Tập đoàn Xuân Thiện

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Xuân Thiện thành lập tháng 11/2015, tiền thân là Công ty TNHH Năng lượng Sơn La.

Thời điểm tháng 12/2021, doanh nghiệp có vốn điều lệ đạt 5.590 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nắm 43,59%, cổ đông là cá nhân nắm nhiều nhất là Phạm Văn Tuất với 12,834%, Nguyễn Văn Thùy nắm 11,885%, còn lại là 10 cá nhân khác.

Đến tháng 1/2022, tỷ lệ sở hữu và cơ cấu vốn có sự thay đổi. Khi này, cổ đông của Năng lượng Sơn La còn 10 cổ đông, trong đó, Công ty TNHH Xuân Thiện Nình nâng sở hữu lên 61,241%, cổ đông Nguyễn Văn Thiện nâng sở hữu lên 28,286%, Nguyễn Văn Thùy nắm 5%, phần còn lại là các cá nhân khác.

Cũng trong tháng 1/2022, doanh nghiệp có tên mới là CTCP Tập đoàn Xuân Thiện. Đại diện pháp luật/Tổng giám đốc khi này là bà Phạm Thị Hương (SN 1989).

Sau đó 2 tháng, Tập đoàn Xuân Thiện đổi người đại diện pháp luật sang ông Vũ Cảnh Tuân kiêm Tổng Giám đốc.

Thời điểm tháng 7/2024, Tập đoàn này giảm vốn sở hữu từ 11.900 tỷ đồng xuống 5.770 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn không được công khai.

Thời điểm cuối năm 2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 5.950 tỷ đồng.

Tại thay đổi gần nhất vào tháng 12/2025, Tập đoàn Xuân Thiện thay đổi đại diện sang ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1978) kiêm Tổng Giám đốc. Thông tin về thuế cho thấy, doanh nghiệp có tổng số 50 lao động.

Tập đoàn Xuân Thiện lãi 3,9 tỷ đồng năm 2025, vẫn lỗ lũy kế hơn 66 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Tập đoàn Xuân Thiện ghi nhận doanh thu thuần đạt 70,5 tỷ đồng, tăng 7,8% so với mức 65,4 tỷ đồng của năm trước.

Giá vốn bán hàng tăng lên 42,5 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm còn 28 tỷ đồng, giảm 5,3% so với mức 29,6 tỷ đồng của năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính chỉ đạt 72,4 triệu đồng, giảm khoảng 31% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính vẫn ở mức rất cao, lên tới 17,8 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với năm trước.

Diễn biến lợi nhuận của Tập đoàn Xuân Thiện trong giai đoạn 2022 - 2025 cho thấy sự thiếu ổn định. Sau khi đạt lợi nhuận sau thuế 21,7 tỷ đồng vào năm 2022, doanh nghiệp chuyển sang thua lỗ hơn 107 tỷ đồng trong năm 2023. Mặc dù quay trở lại có lãi 9,8 tỷ đồng vào năm 2024, kết quả kinh doanh chưa thực sự cải thiện khi lợi nhuận sau thuế năm 2025 chỉ còn 3,9 tỷ đồng, giảm gần 60% so với năm trước. Điều này cho thấy hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp vẫn ở mức khá khiêm tốn, nhất là trong bối cảnh Xuân Thiện đang theo đuổi nhiều dự án đầu tư quy mô lớn.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khoản mục hoạt động khác. Chi phí khác tăng vọt lên 5,7 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần năm trước (1,4 tỷ đồng), trong khi thu nhập khác chỉ đạt 7 triệu đồng. Điều này khiến doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ khác 5,6 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2024 lỗ 1,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 4,4 tỷ đồng, giảm 57,4%; lợi nhuận sau thuế còn 3,9 tỷ đồng, giảm khoảng 59,9% so với mức 9,8 tỷ đồng năm trước.

Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp hiện lỗ lũy kế 66,7 tỷ đồng.

Gần 94% tài sản nằm ở đầu tư dài hạn, khoản phải thu tăng vọt

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Xuân Thiện đạt 8.093,6 tỷ đồng, giảm khoảng 119 tỷ đồng, tương đương 1,5% so với đầu năm.

Cơ cấu tài sản tiếp tục cho thấy doanh nghiệp có tỷ trọng tài sản dài hạn rất lớn. Tài sản dài hạn đạt 7.885,7 tỷ đồng, chiếm khoảng 97,4% tổng tài sản, trong khi tài sản ngắn hạn chỉ ở mức 207,9 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, khoản mục lớn nhất là đầu tư tài chính dài hạn với giá trị 7.589,9 tỷ đồng, tương đương gần 93,8% tổng tài sản. Tuy nhiên, giá trị khoản đầu tư này đã giảm khoảng 290 tỷ đồng so với đầu năm.

Đầu tư vào công ty con giảm từ 5.929,9 tỷ đồng xuống còn 5.639,9 tỷ đồng, trong khi đầu tư vào đơn vị khác giữ nguyên ở mức 1.950 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tài sản cố định đạt 293,9 tỷ đồng, giảm gần 23,8 tỷ đồng do khấu hao. Doanh nghiệp đồng thời phát sinh 2,0 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 2,2 tỷ đồng lên 13 tỷ đồng, chủ yếu nhờ ghi nhận thêm 12 tỷ đồng tiền gửi tương đương tiền. Dù vậy, quy mô tiền mặt vẫn khá nhỏ nếu so với tổng tài sản.

Một điểm đáng chú ý là, khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt từ 3,2 tỷ dồng lên 191,2 tỷ đồng, gấp hơn 60 lần so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn lên tới 184,9 tỷ đồng, tăng gần 49 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Xuân Thiện đạt 2.210,3 tỷ đồng, giảm khoảng 303,8 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nợ dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với 2.182,7 tỷ đồng, tương đương gần 98,7% tổng nợ. Khoản phải trả dài hạn khác ở mức 2.000 tỷ đồng, giảm 180 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng giảm từ 309,1 tỷ đồng xuống còn 182,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính tăng từ 22,8 tỷ đồng lên 24,8 tỷ đồng. Tổng nợ ngắn hạn đạt 27,6 tỷ đồng.

Nhờ nợ phải trả giảm, vốn chủ sở hữu tăng lên 5.883,3 tỷ đồng, cao hơn khoảng 183,9 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi khi lợi nhuận sau thuế cả năm của Xuân Thiện chỉ đạt 3,9 tỷ đồng. Như vậy, ROE của doanh nghiệp chỉ vào khoảng 0,07%. Điều này đồng nghĩa với mỗi 100 đồng vốn chủ sở hữu chỉ tạo ra khoảng 0,07 đồng lợi nhuận sau thuế trong cả năm.