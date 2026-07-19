Đằng sau xu hướng thu hẹp NIM của VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với cuối năm 2025.

Dư nợ tín dụng tại ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 24,6-24,8%, cao hơn đáng kể mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 8,4% trong cùng kỳ.

Nguồn vốn huy động của VPBank tiếp tục mở rộng với tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 902.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cuối năm trước. Riêng quy mô chứng chỉ tiền gửi đạt khoảng 111.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm.

Trong tháng 6, VPBank cũng thu xếp thành công khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD từ 15 định chế tài chính quốc tế, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho hoạt động kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất trong 6 tháng đầu năm tại ngân hàng đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ; riêng ngân hàng mẹ đóng góp hơn 31.600 tỷ đồng, tăng 35%.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tại VPBank sau nửa đầu năm 2026 đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 46% kế hoạch năm của ngân hàng. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế của nhà băng đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và tăng 38% so với quý I.

Trong báo cáo cập nhật về VPBank công bố ngày 17/7, Chứng khoán Vietcap cũng công bố lợi nhuận tại các công ty thành viên trong hệ sinh thái VPBank. Trong đó VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.673 tỷ đồng, gần gấp ba lần cùng kỳ nhờ tăng trưởng mạnh ở hoạt động cho vay ký quỹ và ngân hàng đầu tư.

OPES đạt 613 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng, gần gấp ba lần cùng kỳ. Đối với FE Credit, Vietcap ước tính công ty tài chính này đạt gần 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng và kỳ vọng khả năng sinh lời sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm.

Trong khi đó, GPBank - ngân hàng VPBank tham gia hỗ trợ tái cơ cấu nhưng chưa hợp nhất báo cáo tài chính - ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 730 tỷ đồng, gần gấp rưỡi kết quả của cả năm 2025.

Biên lãi ròng chịu áp lực, nợ xấu cải thiện

Chứng khoán Vietcap nhận định biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng có dấu hiệu thu hẹp khi chi phí vốn tăng nhanh hơn mức cải thiện của lợi suất tài sản. Theo đó, NIM 6 tháng đầu năm đạt 4,98%, giảm 27 điểm cơ bản so với cùng kỳ; riêng quý II đạt 5,12%, giảm 15 điểm cơ bản so với quý I.

Ở chiều ngược lại, hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống còn 20,6%, thấp hơn mức dự báo 22,5% của Vietcap và là mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Về chất lượng tài sản, VPBank cho biết tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, thấp hơn mục tiêu 2,5%, trong khi tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dưới 3%.

Theo phương pháp theo dõi của Vietcap, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 3,28%, giảm 30 điểm cơ bản so với quý trước, còn tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 56,2%. Tuy nhiên, công ty chứng khoán cũng lưu ý nợ nhóm 2 tăng nhẹ, phản ánh áp lực tiềm ẩn đối với chất lượng tài sản trong nửa cuối năm nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Các chỉ tiêu thanh khoản vẫn được duy trì trong giới hạn quy định. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 84,5%, sát mức trần 85% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 22,4%, thấp hơn đáng kể so với giới hạn 40%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Basel II duy trì khoảng 13%.