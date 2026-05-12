Đang sơn nhà thuê, người đàn ông nghèo chết lặng khi biết mình trúng biệt thự 175 tỷ đồng

Căn biệt thư người đàn ông trúng thưởng có 5 phòng ngủ và 5 phòng tắm. (Ảnh: Omaze / SWNS)

Nhân vật may mắn là ông Darren Thorpe, 53 tuổi, người đã sống trong căn hộ xã hội dành cho người có thu nhập thấp từ năm 11 tuổi. Trong nhiều thập kỷ, ông làm nghề nhân viên trực tòa nhà tại London và sống cuộc đời “lương tháng nào hết tháng đó”.

Thế nhưng giờ đây, ông đã trở thành chủ sở hữu của một dinh thự sang trọng nằm bên hồ Windermere nổi tiếng thuộc vùng Lake District của Anh.

Trúng biệt thự ven hồ chỉ với tấm vé 15 bảng Anh

Ông Darren mua tấm vé trúng thưởng trị giá 15 bảng Anh thông qua chương trình gây quỹ của Omaze - một công ty chuyên tổ chức các chương trình kiểu “quyên góp nhận cơ hội trúng thưởng” ở Anh và Mỹ.

Giải thưởng mà ông nhận được là căn biệt thự 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm nằm trên khu đất rộng hơn nửa mẫu Anh, có tầm nhìn toàn cảnh ra hồ Windermere. Bất động sản còn đi kèm nhà để thuyền 2 tầng riêng biệt cùng bến tàu cá nhân.

Toàn bộ căn nhà được trao “sạch nợ”, không cần trả thế chấp, đồng thời mọi chi phí pháp lý và thuế trước bạ đều đã được thanh toán.

Ngoài ra, ông Darren còn nhận thêm 250.000 bảng tiền mặt để ổn định cuộc sống mới. Ông có thể chọn ở, cho thuê với giá khoảng 5.500 bảng/tháng hoặc bán đứt để trở thành triệu phú tiền mặt.

Ông Darren Thorpe đứng bên biệt thự vừa trúng thưởng. Ảnh Omaze / SWNS

“Một phút còn chuẩn bị sơn hàng rào, phút sau đã thành triệu phú”

Chia sẻ với truyền thông Anh, Darren cho biết ông đang sơn hàng rào cho ngôi nhà của bạn thì nhận được cuộc gọi từ Omaze.

“Tôi tưởng ai đó đùa mình. Lúc đầu tôi định không nghe máy, nhưng rồi nghĩ thôi cứ bắt máy xem sao, ít nhất cũng có lý do để khỏi phải sơn tiếp hàng rào”, ông kể.

Sau khi trở về nhà, đội ngũ Omaze xuất hiện trước cửa và thông báo ông đã trúng căn biệt thự trị giá 5 triệu bảng.

“Một phút trước còn chuẩn bị đi sơn hàng rào, phút sau đã thành triệu phú. Tôi thực sự choáng váng”, ông Darren nói.

Ông cho biết bản thân chưa từng trúng bất cứ thứ gì trong đời và đùa rằng “cuối cùng vận may cũng bù lại cho 50 năm xui xẻo”.

Vừa thành triệu phú vẫn đi xe buýt ra quán rượu

Điều khiến nhiều người thích thú là cách Darren ăn mừng chiến thắng.

Ông cho biết sau khi biết tin, mình cùng bạn bắt xe buýt tới quán rượu nơi con gái đang làm việc để báo tin vui.

“Con bé không tin nổi. Những chuyện thế này vốn không xảy ra với người bình thường”, ông nói.

Darren kể rằng dù vừa trở thành triệu phú, ông vẫn đi xe buýt như thường lệ.

“Tiền sẽ không làm tôi thay đổi, nhưng rượu thì có”, ông hài hước chia sẻ.

Hai cha con đã uống champagne cùng nhiều ly rượu mạnh để ăn mừng và trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Sáng hôm sau, Darren thức dậy với cơn đau đầu vì say rượu nhưng nói rằng “mọi thứ đều xứng đáng khi nhớ ra mình giờ đã là triệu phú”.

Từ cuộc sống chật vật tới giấc mơ không tưởng

Darren cho biết ông chưa từng nghĩ mình sẽ sở hữu nhà riêng, chứ chưa nói tới một biệt thự trị giá hàng triệu bảng.

“Tôi sống trong căn hộ xã hội suốt 42 năm. Nhiều lúc đúng nghĩa sống nhờ từng đồng lương hàng tháng. Giờ thì mọi áp lực tài chính đã biến mất”, ông nói.

Ông thừa nhận cả căn hộ cũ của mình “có lẽ vừa đủ đặt trong phòng khách của biệt thự mới”.

Hiện Darren chưa quyết định sẽ bán hay giữ lại căn nhà, nhưng ông muốn tận hưởng nơi này một thời gian, tổ chức tiệc nướng mùa hè cùng gia đình và bạn bè.

Ông cũng dự định học lái xe và mua ô tô vì hiện tại… chưa có cả bằng lái lẫn xe riêng.

“Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là giờ tôi có thể cho con gái một khởi đầu tốt đẹp hơn trong cuộc sống”, Darren xúc động nói.

Ngoài việc trao giải thưởng cho Darren, Omaze cho biết chương trình này còn hỗ trợ gây quỹ cho Centrepoint – tổ chức từ thiện hỗ trợ thanh thiếu niên vô gia cư tại Anh.