Đang xử lý vụ việc doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Đồng Nai

Qua kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Nai, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với Công an phát hiện 10.000 sản phẩm keo dán gạch, keo chà ron (khoảng 46 tấn) có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tổng trị giá hơn 309 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Hình ảnh: tang vật tại thời điểm kiểm tra của công ty TNHH S.E.V.N. Ảnh DMS.

Theo đó, ngày 24/6/2026, Đoàn kiểm tra thuộc Đội QLTT số 2 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA04) và Công an phường Phước Tân - Công an thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH S. E. V. N; địa chỉ tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty TNHH S. E. V. N đang sản xuất mặt hàng Keo chà ron, Keo dán gạch các loại với số lượng 10.000 đơn vị sản phẩm (tương đương 46 tấn) có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hoá là 309.779.600 đồng.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện các máy móc, vật liệu để sử dụng sản xuất, đóng gói sản phẩm gồm 1 máy ép nhiệt dùng ép miệng bao thành phẩm; 01 máy khâu miệng bao thành phẩm không nhãn hiệu, 10.100 vỏ bao bì và 400 thùng carton in hình ảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa hàng hóa, máy móc, vỏ bao bì và thùng carton trên để tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.

Kết quả thực hiện cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 12/5/2026 đến nay. Đội QLTT số 02 đã chủ trì phối hợp cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện 15 vụ vi phạm, phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng; tạm giữ tang vật vi phạm gồm 22.451 đơn vị sản phẩm với trị giá tang vật vi phạm lên tới gần 1 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 2 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo kết luận số 287-TB/VPCP ngày 05/6/2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục QLTT thành phố Đồng Nai.