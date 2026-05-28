Danh sách nợ thuế tháng 5/2026: Lộ diện doanh nghiệp đứng "đầu bảng" nợ thuế tại Thủ đô

Cơ quan thuế cho biết, đây là những trường hợp vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong đó, cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Danh sách vừa công bố bao gồm các doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

Đứng đầu bảng nợ thuế tại Phụ lục ban hành kèm công văn của Thuế Hà Nội là Công ty CP Đầu tư KSFINANCE nợ 33,4 tỷ đồng, chiếm đến 66,3% tổng số nợ. Tại Báo cáo của Thuế Hà Nội, địa chỉ kinh doanh hiện tại của Công ty ở số 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Công văn của Thuế Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin từ Cổng đăng ký doanh nghiệp, KSFINANCE "khai sinh" vào tháng 2/2021. Tại thời điểm thành lập, Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do 3 thành viên góp vốn, trong đó cổ đông Đỗ Anh Tuấn giữ 90% tỷ lệ sở hữu; cổ đông Lương Thành Long giữ 8%; và cổ đông Bùi Văn Tư giữ 2%. Công ty hoạt động chính trong mảng kinh doanh bất động sản.

Cập nhật đăng ký tháng 11/2023 cho thấy, người đại diện pháp luật của KSFINANCE là ông Lương Thành Long, người giữ vai trò Tổng Giám đốc.

Ngoài KSFINANCE, 6 cái tên có số nợ từ 1 tỷ đồng trở lên gồm Công ty CP Quản lý vốn và Khai thác tài sản C99, nợ 4,7 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển giáo dục IGARTEN, nợ 1,3 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes, nợ 1,2 tỷ đồng; Công ty CP Công nghệ LKO Việt Nam, nợ 1,2 tỷ đồng; Công ty CP Anh ngữ APAX, nợ 4 tỷ đồng; và Công ty CP ANDES E&C Việt Nam, nợ 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những doanh nghiệp đáng chú ý nêu trên, danh sách người nợ thuế do Thuế Hà Nội công bố cho thấy nhiều khoản nợ nhỏ, thậm chí chỉ một vài triệu đồng. Dù vậy, việc bị cơ quan thuế đưa vào danh sách vi phạm có thể khiến người đại diện các doanh nghiệp rơi vào trạng thái tạm hoãn xuất cảnh, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, ký kết.

Theo Cục Thuế, đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh là từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày. Ngoài ra, quy định còn áp dụng với các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc người chuẩn bị xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Theo Bộ Tài chính, đối với các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo trước về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người nộp thuế về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử hoặc thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế mới ban hành văn bản về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện.