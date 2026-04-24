Đánh thức “miền di sản”: Rực rỡ sắc sưa Hương Trà giữa lòng Đà Nẵng

Khi báu vật thiên nhiên kể chuyện lịch sử…

Dưới tán hoa sưa vàng rực nhuộm thắm một góc trời, làng sinh thái Hương Trà đón chào du khách bằng vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa cổ kính giữa hàng trăm cây sưa khoe vàng óng một vùng.

Được công nhận là điểm du lịch từ tháng 3/2025, Hương Trà sở hữu “báu vật” vô giá, đó là vườn sưa cổ thụ với 9 cây Giáng Hương Ấn từ 100 đến 150 năm tuổi – những “chứng nhân” lịch sử đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Sáng ngày 24/4, tại phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng, lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng năm 2026” đã chính thức khai mạc

Ông Bùi Ngọc Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà, chia sẻ đầy tự hào: “Những cây sưa ấy không chỉ là báu vật của thiên nhiên mà còn là minh chứng lịch sử, ôm trọn ký ức và tâm hồn của bao thế hệ người dân địa phương.

Lễ hội chính là khát vọng của chúng tôi trong việc đánh thức "miền di sản", biến vẻ đẹp này thành đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Hoa sưa nở rực rỡ ở Hương Trà, thành phố Đà Nẵng

Những trải nghiệm “lần đầu tiên” đầy mãn nhãn

Ông Bùi Ngọc Huy cho biết thêm, năm 2026 ghi dấu bước ngoặt khi lễ hội được nâng tầm quy mô, hướng tới trở thành lễ hội cấp thành phố vào năm 2027.

Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là trải nghiệm ngắm làng sinh thái từ khinh khí cầu. Lần đầu tiên, du khách được bay bổng giữa không trung, thu vào tầm mắt thảm hoa sưa vàng rực trải dài như dải lụa mềm mại bên dòng sông hiền hòa.

Chủ tịch UBND phường Hương Trà Trần Trung Hậu trao giấy chứng nhận cho các đơn vị đồng hành cùng lễ hội hoa sưa

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao đa dạng đã chiêu đãi du khách một “bữa tiệc” cảm xúc như, chương trình trình diễn Áo dài “Mùa hoa sưa”, ký họa chân dung và cuộc thi “Duyên dáng Nữ doanh nhân Đà Nẵng” tôn vinh vẻ đẹp con người hòa quyện cùng di sản.

Giải chạy “Khám phá Hương Trà”, đạp xe đôi dưới tán hoa và nghi thức “Treo dây nguyện ước” mang lại những giây phút lắng đọng, kết nối tâm hồn con người với mẹ thiên nhiên.

Đặc biệt, đến với lễ hội du khách còn được tham quan các gian hàng OCOP và khu trưng bày sách giới thiệu những thức quà quê bình dị, đậm đà bản sắc đất và người Đà Nẵng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của lễ hội hoa sưa chính là trải nghiệm ngắm làng sinh thái từ khinh khí cầu

Không dừng lại ở việc vui chơi, giải trí, “Sắc sưa Hương Trà 2026” còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về du lịch trách nhiệm. Hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản và trồng cây gia cố Cồn Chùa là lời cam kết bằng hành động của chính quyền và người dân trong việc bảo tồn hệ sinh thái.

Đến với lễ hội hoa sưa năm 2026, du khách còn được tham quan các gian hàng OCOP và khu trưng bày sách giới thiệu những thức quà quê bình dị, đậm đà bản sắc đất và người Đà Nẵng

“Chúng tôi quan niệm rằng, du lịch bền vững phải đi đôi với bảo tồn. Hương Trà không chỉ là điểm dừng chân để ngắm hoa, mà sẽ là một hệ sinh thái du lịch cộng đồng đa dạng, nơi du khách cùng chung tay tôn vinh các giá trị di sản...” ông Bùi Ngọc Huy nhấn mạnh.

Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà 2026” diễn ra trong hai ngày 24 và 25/4/2026. Sự thành công của ngày hội không chỉ đến từ cảnh sắc thiên nhiên mà còn từ sự đồng lòng của người dân và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố, hứa hẹn đưa Hương Trà trở thành “viên ngọc sáng” trên bản đồ du lịch miền Trung.