Đánh thức sức mạnh của 'đồ quê'

“Điểm thử thị trường” cho hàng Việt

Cùng với đó, Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN-Bộ Công Thương) chủ trì còn các phiên livestream đã mở thêm một kênh quảng bá, đưa sản phẩm địa phương tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng trên nền tảng số.

Qua 12 kỳ, “Sức sống hàng Việt” đã trở thành nơi giới thiệu các sản phẩm đặc trưng đến từ nhiều vùng miền, từ Hà Nội, Thái Nguyên, Lai Châu, Hà Tĩnh, Huế đến Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Lạng Sơn, An Giang...

Gần 200 mặt hàng được đưa tới người tiêu dùng không chỉ để trưng bày. Chương trình kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đưa sản phẩm tới khách hàng ngay tại điểm tổ chức và trên môi trường số.

Kết quả, gần 23.000 sản phẩm được tiêu thụ, với doanh thu trực tiếp gần 1,6 tỷ đồng. Các hoạt động trên TikTok thu hút gần 7 triệu lượt tiếp cận, trong khi công tác truyền thông trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội ghi nhận gần 800 tin, bài. Một trong những kỳ để lại dấu ấn về khả năng tiêu thụ sản phẩm là “Lạng Sơn Corner”, diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8. Chỉ trong 3 ngày, khoảng 1,5 tấn na Chi Lăng, thực phẩm như heo sữa quay, vịt quay Lạng Sơn cùng hàng trăm sản phẩm OCOP khác đã được quảng bá và tiêu thụ.

Nhìn từ những con số này, hiệu quả của chương trình không chỉ nằm ở doanh thu bán hàng. Nhiều sản phẩm vốn quen thuộc với người tiêu dùng tại địa phương đã có thêm cơ hội bước vào một thị trường rộng hơn, trực tiếp nhận phản hồi từ khách hàng.



Theo ghi nhận, mỗi phiên tổ chức được Cục TTTN xây dựng theo chủ đề khác nhau, khá đa dạng. Ảnh: Bảo Trung.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Hữu Linh Cục trưởng Cục TTTN cho biết, dù thời gian triển khai chưa dài, chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực trong quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước.

Theo ông Linh, việc tổ chức thường xuyên giúp hàng Việt duy trì sự hiện diện với người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và kết nối với hệ thống phân phối.

Đáng chú ý, từ thực tế tại các kỳ tổ chức, cơ quan quản lý có thêm cơ sở để nhìn rõ hơn những điểm mạnh cũng như hạn chế của hàng Việt. Chủng loại sản phẩm khá phong phú, nhiều mặt hàng đã có sự cải thiện về mẫu mã, bao bì và chất lượng. Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ, khả năng duy trì nguồn cung ổn định và việc tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại vẫn là những vấn đề không ít doanh nghiệp phải đối mặt.

Với những sản phẩm ở vùng xa, chương trình được xem như một “điểm thử thị trường”. Sản phẩm được đưa về Hà Nội để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm và mua hàng. Qua đó, nhà sản xuất có thể nhận biết khách hàng quan tâm điều gì, mức giá nào phù hợp hay bao bì đã thuận tiện hay chưa.

Những phản hồi tưởng như rất nhỏ từ người mua lại có giá trị đối với doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện sản phẩm và chuẩn bị cho những bước phát triển thị trường tiếp theo.

Dù có khoảng cách địa lý rất lớn nhưng nhiều mặt hàng từ An Giang vẫn tới gian hàng. Ảnh: Vũ Khoa

Livestream giúp rút ngắn khoảng cách thị trường

Bên cạnh bán hàng trực tiếp, livestream là một điểm nhấn của chương trình. Theo ông Trần Hữu Linh, việc tận dụng các nền tảng số đang mở ra cơ hội để hàng hóa tiếp cận thị trường nhanh và linh hoạt hơn.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những kênh bán hàng truyền thống, sản phẩm địa phương có thể được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các phiên livestream. Dù doanh nghiệp vẫn phải tính toán bài toán chi phí vận chuyển, quảng cáo và vận hành, nền tảng số đã mở thêm một hướng tiếp cận thị trường.

Do địa điểm tổ chức ở trung tâm Thủ đô nên những sản phẩm "quê" tiếp cận được nhiều tệp khách hàng hơn. Ảnh: Vũ Khoa

Các phiên livestream của “Sức sống hàng Việt” có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng như NSND Trọng Trinh, Hoa hậu Ngọc Hân, NSƯT Ngọc Quỳnh, NSND Lan Hương, các diễn viên Lương Thu Trang, Thanh Hương, Anh Đào, Lệ Quyên, Á hậu Thụy Vân, NSƯT Thái Sơn...

Sự tham gia này góp phần làm câu chuyện về sản phẩm, vùng đất trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm sức lan tỏa cho các phiên bán hàng trực tuyến.



Theo Cục TTTN, việc tham gia “Sức sống hàng Việt” cũng có thể tạo bước đệm để những sản phẩm có tiềm năng tiến tới các thị trường lớn hơn, trong đó có thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, đây không phải con đường đi thẳng từ gian hàng đến xuất khẩu.

Trước hết, sản phẩm phải đứng được ở thị trường trong nước, có khách hàng, khả năng cung ứng ổn định và từng bước hoàn thiện về chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói. Khi đáp ứng được các yêu cầu này, cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi phân phối hiện đại sẽ rộng mở.

Từ kết quả sau 12 kỳ, Cục định hướng tiếp tục hoàn thiện “Sức sống hàng Việt” theo hướng tăng tính kết nối, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận thêm các kênh phân phối mới.

Mô hình cũng được đánh giá có thể nhân rộng tại các địa phương, nhưng không phải theo cách mỗi nơi dựng một gian hàng giống nhau. Điều quan trọng là nhân rộng phương thức làm thị trường, kết hợp giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm với bán hàng trực tiếp, livestream, thương mại điện tử và kết nối nhà phân phối.

Với gần 200 mặt hàng được giới thiệu, gần 23.000 sản phẩm tiêu thụ, doanh thu trực tiếp gần 1,6 tỷ đồng và gần 7 triệu lượt tiếp cận trên TikTok, “Sức sống hàng Việt” đang cho thấy một cách làm mới trong đưa sản phẩm Việt đến người tiêu dùng.

Mục tiêu, theo Cục, không chỉ là có thêm những gian hàng bán sản phẩm, mà tạo thêm các điểm kết nối để hàng Việt, đặc biệt là những sản phẩm tốt nhưng chưa được nhiều người biết đến, có cơ hội bước ra khỏi thị trường quen thuộc, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị.