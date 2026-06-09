Đánh thức vùng sâm quý Ngọc Linh từ tư duy hợp tác xã kiểu mới

Đánh thức tiềm năng vùng dược liệu quý

Hội thảo “Phát huy vai trò hợp tác xã trong việc hình thành và phát trển trung tâm công nghiệp dược liệu với cây Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực” với mong muốn tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Qua đó tư vấn, hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục thành lập mới Tổ hợp tác, Hợp tác xã; tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ dược liệu; từ đó thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị dược liệu gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung.

Quảng cảnh hội thảo “Phát huy vai trò hợp tác xã trong việc hình thành và phát trển trung tâm công nghiệp dược liệu với cây Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”

Trên địa bàn các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh, Trà Lăng hiện có 21 HTX đang hoạt động, trong đó có 14 HTX tham gia trồng và chế biến dược liệu. Đây là địa phương có nhiều lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu và có dư địa phát triển rộng lớn đối với các cây dược liệu, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh, cây quế, ba kích, đẳng sâm…

Ông Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Nam Trà My phát biểu tại hội thảo

Ông Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng khẳng định: “việc tổ chức hội thảo là cơ hội để người dân trên địa bàn xã Nam Trà My và các xã lân cận tiếp cận các quan điểm chủ trưởng của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể và chính sách ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Thông qua hoạt động này, giúp cho người dân trên địa bàn thay đổi tư duy tổ chức sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang tổ chức sản xuất quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; đặc biệt góp phần xây dựng và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia theo chủ trương của Chính phủ và thành phố Đà Nẵng”.

Thay đổi tư duy từ nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị

Phát biểu tại hội thảo, ông Đoàn Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện có 764 HTX đang hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có 458 HTX nông nghiệp (chiếm tỷ lệ gần 60%).

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên minh HTX Đà Nẵng tham quan các gian hàng bán dược liệu tại hội thảo, trong đó có sâm Ngọc Linh

Số HTX tham gia sản xuất dược liệu là 49 HTX; các HTX tham gia sản xuất, kinh doanh mặt hàng liên quan đến sâm là 13 HTX, chủ yếu tập trung ở các xã miền núi, nhất là Trà Linh, Nam Trà My. Hoạt động của các HTX này đang mở ra nhiều kỳ vọng mới về vai trò của HTX trong việc xây dựng và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực tại các địa phương miền núi của thành phố Đà Nẵng.

Đối với xã Nam Trà My được thành lập theo địa lý hành chính mới, có diện tích 178,31km2. Với vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng, là vùng đất có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển dược liệu nhiều loại dược liệu quý như, quế Trà My, đẳng sâm, sa nhân tím, nghệ, gừng, chè dây, lan kim tuyến, nhất là sâm Ngọc Linh…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thăm vườn sâm của Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu. Ảnh: CTV

Đặc biệt, khi Chính phủ quyết định xây dựng trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực thì đây là điều kiện thuận lợi mới để Nam Trà My bức phá trong việc khai thác những lợi thế của địa phương để phát triển công nghiệp dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh để nâng cao đời sống của người dân, góp phần xoá đói, giảm nghèo và hướng đến làm giàu bằng nghề trồng dược liệu, trồng sâm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND thành phố tham quan vườn sâm Ngọc Linh giống. Ảnh: CTV

“Mục tiêu của đề án là phát triển hệ thống chuỗi sản xuất, kinh doanh đồng bộ dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực tại thành phố Đà Nẵng, hình thành khu vực tập trung các cơ sở công nghiệp dược liệu có kết nối với các hoạt động nuôi trồng, sản xuất, chế biến dược liệu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để làm được điều này thì cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành từ Trung ương đến thành phố và các xã có vùng trùng dược liệu. Trong đó, sự quan trọng nhất là vấn đề quy hoạch, liên kết trong sản xuất hình thành vùng sản xuất dược liệu, sâm tập trung đủ lớn để phát triển công nghiệp dược liệu.

Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao, mỗi kg sâm củ có giá giao động từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Trong ảnh, người dân trong một lần lên thăm vườn sâm tại đỉnh Ngọc Linh. Ảnh: CTV

Do đó, Liên minh HTX thành phố phối hợp với UBND xã Nam Trà My tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò hợp tác xã dược liệu trong việc xây dựng và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực” với mong muốn thông qua hội thảo góp phần tuyên truyền đề án xây dựng trung tâm công nghiẹp dược liệu quốc gia đến với các tầng lớp nhân dân; giới thiệu các mô hình về nuôi trồng dược liệu, sâm Ngọc linh hiệu quả để nhân rộng ra cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, qua hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp về phát triển cây dược liệu và sâm Ngọc Linh bền vững, hiệu quả và sẽ định vị vai trò của HTX dược liệu trong việc xây dựng và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực; từ đó có những giải pháp về tuyên truyền, vận động thành lập THT, HTX dược liệu; các giải pháp hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và các cơ chế, chính sách kèm theo để làm sao phát huy được vai trò liên kết, cầu nối của các HTX trong triển khai thực hiện đề án”, ông Đoàn Ngọc Trung nhấn mạnh.

Một cây sâm Ngọc Linh quý hiếm mọc ngay trong gốc cây tại đỉnh Ngọc Linh, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: M.H

Tại hội thảo đã nghe 6 tham luận của các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã, hộ kinh doanh đề cập đến việc đánh giá tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển vùng dược liệu gắn với hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu; vai trò của chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với phát triển vùng dược liệu; kinh nghiệm kinh doanh cây dược liệu và sâm Ngọc Linh; kinh nghiệm xây dựng chuối giá trị và phát triển sản phẩm OCOP từ cây dược liệu và vai trò của Quỹ HTX trong công tác hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các mô hình KTTT, HTX trồng và chế biến dược liệu.

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TT

Kết thúc buổi hội thảo, ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng khẳng định: “hội thảo lần này là hướng đi đúng trong công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở khu vực miền núi nói chung và phát triển HTX trồng dược liệu nói riêng.

Các THT, HTX cần nâng cao hơn nữa chất lượng trồng và chế biến dược liệu theo hướng chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị của dược liệu. Các đề xuất, kiến nghị của các hộ dân, HTX tại hội thảo, Liên minh HTX thành phố sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết…”.