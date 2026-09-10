Đạt Phương (DPG): Chi phí xây dựng dở dang tăng gấp đôi, riêng nhà máy kính tăng gần 218%

Hàng tồn kho của Đạt Phương hơn 2.316 tỷ đồng, chi phí xây dựng dở dang tăng gấp đôi

Trong 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Tập đoàn Đạt Phương (DPG) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.355,4 tỷ đồng, tăng 41,1% so với mức 1.669,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 331 tỷ đồng, tăng 5,7%, khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ khoảng 18,8% xuống 14%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng 66,25% lên 11,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 26,02% lên 71,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm mạnh 77,79%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,85%, xuống lần lượt khoảng 0,53 tỷ đồng và 33,0 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 251,7 tỷ đồng, tăng 15,92%. Lợi nhuận trước thuế đạt 251,8 tỷ đồng, tăng 16,39% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 227 tỷ đồng, tăng 11%.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 175,7 tỷ đồng, tăng 27,9%; phần lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát đạt 51,4 tỷ đồng, giảm so với mức 67,1 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đạt Phương đạt 9.713,1 tỷ đồng, tăng 19,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 892,6 tỷ đồng, tăng 25,4%.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh lên 452 tỷ đồng, gấp khoảng 4,6 lần đầu năm. Hàng tồn kho đạt 2.316,4 tỷ đồng, tăng 3,29%.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang các dự án bất động sản chiếm phần lớn, với 2.122,4 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, chi phí dở dang tại Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương đạt 253,8 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị Cồn Tiến ghi nhận 1.849,5 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm; còn các công trình, dự án khác đạt 19,2 tỷ đồng, tăng 6,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang các công trình xây lắp đạt 136,5 tỷ đồng, tăng 64,5 tỷ đồng, tương đương 89,4%.

Sản phẩm bất động sản, cụ thể là Shophouse - Dự án Võng Nhi, được ghi nhận 54,9 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Ở các khoản mục còn lại, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa phục vụ nhà hàng đạt 423,5 triệu đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản mục này…

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Đạt Phương tăng từ 1.138,3 tỷ đồng đầu năm lên 2.299,2 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tương đương 102%.

Đáng chú ý, Dự án Nhà máy sản xuất Kính Đạt Phương có mức tăng mạnh nhất, từ 372 tỷ đồng lên 1.181,6 tỷ đồng, tương đương 217,6%.

Chi phí dở dang tại Dự án Khu đô thị Võng Nhi tăng 42,4%, lên 694,5 tỷ đồng, trong khi Dự án Khu đô thị Cồn Tiến tăng 73,6%, lên 276,3 tỷ đồng.

Tại Dự án Khách sạn Đồng Nà, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 79,6 tỷ đồng lên 83 tỷ đồng, tương đương 4%. Các dự án khác tăng từ 18,3 tỷ đồng lên 42,5 tỷ đồng, tương đương 131,64%. Riêng Dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nai giữ nguyên mức 21,2 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ vay dài hạn tăng 49%, 2 công ty liên kết phát sinh hơn 1.293 tỷ đồng chi phí xây lắp

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2026 đạt 6.043,1 tỷ đồng, tăng 16,1% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 4.031,9 tỷ đồng, tăng 4,62%; nợ dài hạn đạt 2.011,2 tỷ đồng, tăng 49%.

Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 2.807,4 tỷ đồng, tăng 11,5%, trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 2.010,4 tỷ đồng, tăng 49%.

Vốn chủ sở hữu đạt 3.670 tỷ đồng, tăng 25,5% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 1.185,9 tỷ đồng, tăng 17,6%; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.249 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Về giao dịch với các bên liên quan, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đạt Phương số 1 ghi nhận doanh thu cho thuê thiết bị 30,2 tỷ đồng, bán tài sản cố định cho công ty liên kết 400 triệu đồng, đồng thời phát sinh 748,3 tỷ đồng chi phí sử dụng dịch vụ xây lắp. Công ty này cũng ghi nhận cổ tức được chia 1,7 tỷ đồng và giá trị xây lắp tại Khu đô thị Cồn Tiến là 4,6 tỷ đồng.

Đối với Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 2, doanh thu cho thuê thiết bị đạt 16,9 tỷ đồng, bán tài sản cố định cho công ty liên kết 400 triệu đồng, trong khi chi phí sử dụng dịch vụ xây lắp lên tới 545 tỷ đồng. Cổ tức được chia cũng ở mức 1,7 tỷ đồng.

Bên cạnh các giao dịch với công ty liên kết, Đạt Phương còn ghi nhận phí mượn tài sản đảm bảo với một số thành viên quản lý chủ chốt và người có liên quan.

Trong đó, ông Lương Minh Tuấn có khoản phí 28,3 triệu đồng, ông Phạm Kim Châu 58,3 triệu đồng và bà Lương Thị Lan, bên liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, 30,3 triệu đồng.

So với kỳ trước, khoản phí của ông Lương Minh Tuấn tăng 26,8%, còn bà Lương Thị Lan tăng 55,6%; khoản của ông Phạm Kim Châu không thay đổi.

Đáng chú ý, báo cáo cho biết ông Lương Minh Tuấn và ông Phạm Kim Châu dùng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, với số dư nợ gốc và lãi tính đến ngày 30/6/2026 là 8,5 tỷ đồng.

HĐND TP.Huế vừa thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội, trong đó có Khu dân cư Phú Thượng do Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương đăng ký thực hiện.



Dự án có quy mô khoảng 7,92 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 72 tháng kể từ khi hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng đất.



Theo tìm hiểu của PV, khu đất này vốn là nơi triển khai Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của VietinBank tại TP.Huế, nhưng dự án thi công dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo chấm dứt hoạt động dự án vào ngày 26/9/2024, trước khi UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất vào ngày 23/10/2024.