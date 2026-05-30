“Dấu ấn” tăng trưởng GRDP của Quảng Ngãi sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

Vận hành của bộ máy ngày càng ổn định hơn

Chiều 30/5, thông tin từ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cho biết, đã hoàn thành tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tại Trung tâm hành chính công của Quảng Ngãi. Ảnh: CP

Thông tin tại hội nghị cho biết sau khi sáp nhập với tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có quy mô diện tích hơn 14.832 km², dân số trên 2,13 triệu người, với 96 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong bối cảnh sau khi hợp nhất có khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, với nhiều khó khăn và thách thức thế nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đặt ra

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Cùng với bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị đã được tinh gọn; giảm đầu mối, phòng ban trung gian; chức năng, nhiệm vụ từng bước được rà soát, hoàn thiện theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Song song đó, Quảng Ngãi đã ban hành kịp thời nhiều đề án, quy chế, quy định, cơ chế phân cấp, phân quyền, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để vận hành mô hình mới; công tác tuyên truyền, quán triệt được triển khai sâu rộng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và đồng thuận trong nhân dân…

Sau khi hợp nhất dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, với nhiều khó khăn và thách thức thế nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đặt ra. Ảnh: CX

Nhờ vậy hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; hoạt động của chính quyền cấp xã cơ bản ổn định; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tín hiệu vui của kinh tế sau vận hành chính quyền 2 cấp

Cùng với kết quả đạt được về chính trị và xã hội, tình hình kinh tế của Quảng Ngãi sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp cũng đã có những bước tiến mới.

Năm 2025, quy mô nền kinh tế Quảng Ngãi theo giá hiện hành ước đạt gần 192.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,02%, đứng thứ nhất trong 6 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xếp thứ 06/34 cả nước và là một trong 6 địa phương có mức tăng trưởng 2 con số.

NMLD Dung Quất. Ảnh: ĐX

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 36.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao; GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tăng hơn 10% so với năm 2024.

Nối tiếp kết quả đã đạt được của năm 2025, trong Quý I/2026, GRDP của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 35.832,6 tỷ đồng, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2025….

Phường trung tâm Quảng Ngãi đang giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 2 con số

Bên cạnh những kết quả nêu trên, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tập trung tháo gỡ.

Tổ chức bộ máy tuy cơ bản ổn định nhưng chưa thật sự hoàn thiện; việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cấp, các ngành có lúc còn chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều về chất lượng; cấp xã còn thiếu cán bộ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, địa chính, quy hoạch, xây dựng, dẫn đến quá tải, lúng túng sau phân cấp, phân quyền.

Hoạt động du lịch Quảng Ngãi đã có sự phát triển vượt bậc sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Ảnh: CG

Công tác quản lý, xử lý tài sản công dôi dư còn nhiều khó khăn; việc số hóa, chỉnh lý và lưu trữ tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu do khối lượng tài liệu tồn đọng lớn, hạ tầng kho lưu trữ và trang thiết bị số hóa quá tải, trong khi nguồn lực hỗ trợ chưa được bố trí kịp thời….

Vì vậy trong thời gian đến, Quảng Ngãi sẽ phải tiếp tục khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện, nhằm đưa kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, kinh tế của tỉnh nhà lên mức cao hơn.