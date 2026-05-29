Đâu là động lực đứng sau con số kỷ lục 193 tỷ USD của thị trường vàng?

Nhu cầu đối với đồng xu vàng American Eagle vẫn rất mạnh. Ảnh Cục đúc tiền Mỹ

Theo báo cáo Các xu hướng nhu cầu vàng của WGC do công ty nghiên cứu kim loại quý Metals Focus có trụ sở tại London (Anh) thực hiện, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu toàn cầu đã đạt 474 tấn trong ba tháng đầu năm 2026, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước.

Metals Focus là công ty tư vấn nghiên cứu kim loại quý độc lập có trụ sở tại London (Anh).

Nhà đầu tư châu Á đẩy cơn sốt vàng lên cao

Báo cáo cho biết các nhà đầu tư châu Á chính là lực đẩy lớn nhất phía sau làn sóng mua vàng đầu tư tăng vọt trên toàn cầu.

Tại Mỹ, doanh số bán đồng vàng American Eagle của Cục Đúc tiền Mỹ cho các đại lý được cấp phép đã đạt 86.500 ounce trong quý I/2026, tính trên cả bốn loại trọng lượng và mệnh giá. Trong khi đó, doanh số đồng vàng American Buffalo 1 ounce, độ tinh khiết .9999, đạt 39.500 đồng.

Tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý I tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.231 tấn.

“Dù mức tăng về khối lượng không quá lớn, nhưng giá vàng tăng mạnh đã khiến giá trị nhu cầu vàng quý này tăng tới 74%, lập kỷ lục 193 tỷ USD”, báo cáo của Metals Focus cho biết.

Giá vàng tăng mạnh nhưng người mua trang sức giảm sâu

Lượng mua các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng đạt 62 tấn trong quý I/2026, thấp hơn đáng kể so với mức 230 tấn cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, nhu cầu trang sức vàng giảm mạnh 23% do giá vàng neo ở mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp tục gom vàng. Trong quý I/2026, khối ngân hàng trung ương đã mua 244 tấn vàng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp hoạt động bán ra cũng gia tăng song song.

AI bất ngờ trở thành động lực mới kéo nhu cầu vàng đi lên

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là nhu cầu vàng phục vụ lĩnh vực công nghệ đã tăng 1%, lên 82 tấn.

Theo Metals Focus, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phát triển mạnh của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn cần lượng lớn linh kiện điện tử sử dụng vàng.

Giá vàng lập kỷ lục lịch sử

Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA) cho biết giá vàng giao dịch buổi chiều theo chuẩn London đã lập mức trung bình quý cao kỷ lục mới, đạt 4.873 USD/ounce.

Giá vàng từng chạm đỉnh lịch sử 5.405 USD/ounce vào tháng 1/2026 trước khi điều chỉnh giảm mạnh. Tính chung quý I, vàng vẫn mang lại mức sinh lời khoảng 6%.

Nguồn cung vàng toàn cầu trong quý đầu năm cũng tăng lên 1.231 tấn nhờ sản lượng khai thác tăng nhẹ cùng mức tăng 5% từ hoạt động tái chế vàng.

“Vàng đầu tư” đang vượt xa vàng trang sức

Theo Metals Focus, nhu cầu đầu tư hiện đã vượt xa nhu cầu chế tác vàng truyền thống.

“Nhu cầu trang sức suy yếu trong khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến vàng đã làm thay đổi cấu trúc thị trường vàng trong những năm gần đây”, báo cáo nhận định.

Công ty nghiên cứu này dự báo nguồn cung vàng từ khai thác sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ giá vàng cao giúp các mỏ khai thác hưởng biên lợi nhuận lớn hơn.