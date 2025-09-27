Bất động sản

Đầu tư gần 153 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi

Công Xuân - Văn Tùng
27/09/2025 10:05 GMT +7
Sau khi hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng công suất Nhà máy nước sạch Kon Tum sẽ được nâng từ 17.000m3/ngày, đêm lên 30.000m3/ngày,đêm (giai đoạn 1).

Được biết sau khi thực hiện chuyển đổi sang cổ phần vào năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động, với số hộ đấu nối sử dụng tăng trên 74%, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch khu vực nội thành đạt gần 71%.

Quang cảnh lễ khởi công.Ảnh: Hoàng Thanh

Trước nhu cầu đấu nối và sử dụng ngày càng tăng, dẫn đến công suất cung cấp nước sạch hiện có của nhà máy nước Kon Tum, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum gần chạm ngưỡng tối đa.

Để giải quyết vấn đề này, vào hôm qua, ngày 26/9, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã khởi công đầu tư gần 153 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum.

Theo đó dự án sẽ thực hiện đầu tư nâng công suất nhà máy, xây dựng tuyến ống nước thô DN700, hệ thống xử lý, quan trắc tự động, ứng dụng công nghệ SCADA…

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum.Ảnh: VT

Dự kiến sau khoảng 300 ngày thi công, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý III/2026, góp phần bảo đảm cung cấp nước cho người dân, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn và khu vực lân cận.

Tham khảo thêm
Nguồn nước sạch về tới ngay nhà, đời sống đồng bào dân tộc Chăm ở Khánh Hòa vơi đi bao vất vả

Nguồn nước sạch về tới ngay nhà, đời sống đồng bào dân tộc Chăm ở Khánh Hòa vơi đi bao vất vả

Sơn La: Đường cứng, điện sáng, nước sạch về với xã vùng biên, câu chuyện giảm nghèo ở Lóng Sập

Sơn La: Đường cứng, điện sáng, nước sạch về với xã vùng biên, câu chuyện giảm nghèo ở Lóng Sập

Xã Lao Bảo - Hành trình giảm nghèo nơi phên giậu Tổ quốc, từ nước sạch, chăm sóc sức khỏe đến đổi thay sinh kế

Xã Lao Bảo - Hành trình giảm nghèo nơi phên giậu Tổ quốc, từ nước sạch, chăm sóc sức khỏe đến đổi thay sinh kế

Tags:

Cùng chuyên mục

Đầu tư gần 153 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi

Đầu tư gần 153 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên 770 tỷ đồng tại Khánh Hòa là ai?

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên 770 tỷ đồng tại Khánh Hòa là ai?

Giá nhà ở vẫn neo cao, chuyên gia 'hiến kế' để đưa về mức giá phù hợp

Giá nhà ở vẫn neo cao, chuyên gia "hiến kế" để đưa về mức giá phù hợp

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND thành phố Huế

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND thành phố Huế

Đà Nẵng kiểm tra 3 dự án đô thị của Bách Đạt An, mục tiêu sớm cấp sổ đỏ

Đà Nẵng kiểm tra 3 dự án đô thị của Bách Đạt An, mục tiêu sớm cấp sổ đỏ

Đoạn cuối 13 km của cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến thông tuyến trước ngày 30/9

Đoạn cuối 13 km của cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến thông tuyến trước ngày 30/9

Cùng chuyên mục

Đầu tư gần 153 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi

Đầu tư gần 153 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên 770 tỷ đồng tại Khánh Hòa là ai?

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên 770 tỷ đồng tại Khánh Hòa là ai?

Giá nhà ở vẫn neo cao, chuyên gia 'hiến kế' để đưa về mức giá phù hợp

Giá nhà ở vẫn neo cao, chuyên gia "hiến kế" để đưa về mức giá phù hợp

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND thành phố Huế

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND thành phố Huế