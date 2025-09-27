Đầu tư gần 153 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi

Được biết sau khi thực hiện chuyển đổi sang cổ phần vào năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động, với số hộ đấu nối sử dụng tăng trên 74%, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch khu vực nội thành đạt gần 71%.

Quang cảnh lễ khởi công.Ảnh: Hoàng Thanh

Trước nhu cầu đấu nối và sử dụng ngày càng tăng, dẫn đến công suất cung cấp nước sạch hiện có của nhà máy nước Kon Tum, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum gần chạm ngưỡng tối đa.

Để giải quyết vấn đề này, vào hôm qua, ngày 26/9, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã khởi công đầu tư gần 153 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum.

Theo đó dự án sẽ thực hiện đầu tư nâng công suất nhà máy, xây dựng tuyến ống nước thô DN700, hệ thống xử lý, quan trắc tự động, ứng dụng công nghệ SCADA…

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum.Ảnh: VT

Dự kiến sau khoảng 300 ngày thi công, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý III/2026, góp phần bảo đảm cung cấp nước cho người dân, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn và khu vực lân cận.