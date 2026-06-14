Đầu tư Gia Cường bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin, tình tiết tăng nặng: Ai đang nắm cổ phần chi phối?

Theo quyết định, doanh nghiệp bị xử phạt do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2025.

Với hành vi trên, Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường bị xử phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định đây là tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm hành chính nhiều lần, đồng thời ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là doanh nghiệp đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan quản lý không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả khác.

Hé lộ cổ đông và quá trình tăng vốn của Đầu tư Gia Cường

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường thành lập tháng 7/2015, ngành nghề chính là tư vấn đầu tư.

Thời điểm thành lập doanh nghiệp có vốn điều lệ đạt 315 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Delta Hà Nội nắm 99,9%, còn lại 0,1% do ông Vũ Đình chiến nắm. Đại diện pháp luật/Tổng giám đốc là ông Vũ Đình Chiến (SN 1973).

Đến tháng 1/2016, doanh nghiệp thay đổi người đại diện. Người đại diện pháp luật từ ông Vũ Đình Chiến đổi sang bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1989, kiêm Tổng Giám đốc) và bà Nguyễn Thanh Mai (SN 1983, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên).

Khi này, 0,1% vốn của ông Vũ Đình Chiến được chuyển nhượng sang bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Nhưng đến cuối tháng 11/2026, ông Vũ Đình Chiến lại quay trở lại vị trí người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Công ty. Khi đó, Chủ sở hữu của Đầu tư Gia Cường là Công ty TNHH Đầu tư Delta Hà Nội.

Đến tháng 12/2021, doanh nghiệp tăng vốn lên 425 tỷ đồng.

Tại thời điểm tháng 10/2023, Đầu tư Gia Cường tăng vốn tiếp lên 525 tỷ đồng, cổ đông góp vốn khi này là: Công ty TNHH Đầu tư Delta Hà Nội góp 80,952% và Công ty TNHH Phát triển Delta Hà Nội (19,048%).

Đại diện pháp luật khi này vẫn là ông Vũ Đình Chiến (SN 193, kiêm Giám đốc).

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ năm 2025 công bố ngày 31/12/2025, Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán đối với lô trái phiếu mã GCICH2125001 có giá trị phát hành 468 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2025, doanh nghiệp đã thanh toán 4 kỳ lãi trái phiếu với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng. Các khoản lãi được chi trả lần lượt vào các ngày 2/1, 1/4, 1/7 và 31/12/2025, tương ứng với số tiền từ hơn 12,1 tỷ đồng đến hơn 12,6 tỷ đồng mỗi kỳ, theo mức lãi suất dao động từ 10,4% đến 11,1%/năm.

Bên cạnh đó, đến ngày 31/12/2025, Gia Cường cũng đã thanh toán toàn bộ 468 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu này.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 - báo cáo gần nhất được công bố - cho thấy tình hình tài chính của Đầu tư Gia Cường vẫn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 50,86 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, dù đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ 127,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu âm 169,26 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 295,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023 nhưng vẫn phản ánh áp lực tài chính lớn. Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức âm 18,51 lần, cho thấy mức độ đòn bẩy tài chính cao và tình trạng mất cân đối vốn kéo dài.

Về doanh nghiệp nắm cổ phần chi phối tại Gia Cường

Về Công ty TNHH Đầu tư Delta Hà Nội - doanh nghiệp thành lập tháng 4/2015, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, chủ sở hữu là Công ty TNHH Terra Capital Việt Nam. Khi này, bà Nguyễn Thanh Mai (SN 1983) làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám dốc Công ty.

Tháng 7/2015, Đầu tư Delta Hà Nội tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng.

Tại thay đổi vào tháng 1/2016, chủ doanh nghiệp của Đầu tư Delta Hà Nội khi này là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản M.I,K Việt Nam. Đại diện pháp luật khi này là bà Nguyễn Thị Thương Hương và bà Nguyễn Thanh Mai (Chủ tịch HĐQT).

Đến tháng 1/9/2016, người đại diện pháp luật được thay sang ông Vũ Đình Chiến (SN 1973). Chủ sở hữu Đầu tư Delta Hà Nội cũng chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Hải Dương. Chỉ sau một tuần, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 469 tỷ đồng và người đại diện pháp luật được đổi sang ông Hà Quang Anh (SN 1988, kiêm Chủ tịch Công ty).

Sau nhiều lần thay đổi đại diện pháp luật, chủ sở hữu Công ty và vốn điều lệ, tại thay đổi gần nhất vào tháng 7/2025, Công ty có vốn điều lệ đạt 1.294 tỷ đồng và Chủ sở hữu là CTCP Dịch vụ PTC Hà Nội.Toàn bộ vốn góp do ông Vũ Đình Chiến được ủy quyền đại diện vốn. Và ông Vũ Đình Chiến khi này cũng là đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Công ty.