Đây là 2 dự án thuỷ điện ở Quảng Ngãi dự kiến hoàn thành và vận hành trong năm 2026

Dự án thủy điện Trà Khúc 1, nằm trên địa bàn các xã Sơn Linh, Sơn Hà và Sơn Hạ, có tổng công suất 30MW, do Công ty CP Thủy điện Huy Măng làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 4/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TRần Phước Hiền kiểm tra hiện trường dự án nhà máy thuỷ điện Trà Khúc 1. Ảnh: UBND tỉnh

Đến nay, nhiều hạng mục chính của dự án đã thi công hoàn thiện 100%, như đập dâng, đập tràn, tuyến năng lượng, đường dây 110kV….

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Hiện chủ đầu tư đang tập trung lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị cơ điện, vận hành thử các tổ máy và hoàn thiện các thủ tục về môi trường, an toàn hồ chứa, hướng tới phát điện theo từng giai đoạn trong năm 2026.

Dự án thủy điện Trà Khúc 2, nằm trên địa bàn xã Sơn Hạ và Sơn Linh, có tổng công suất 36MW, do Công ty CP Thủy điện Trà Khúc 2 làm chủ đầu tư.

Đến thời điểm này, tiến độ xây dựng chung của dự án ước đạt 80%; lắp đặt thiết bị đạt 30%...chủ đầu tư đang đẩy nhanh thi công hoàn thiện các hạng mục chính, như đập tràn, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối 110kV và đường dây đấu nối.

Công trường thi công dự án thủy điện Trà Khúc 2. Ảnh: Thanh Nhị

Đối với phần việc của 1 số hạng mục còn đang vướng GPMB, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với cấp, ngành liên quan để tháo gỡ.

Liên quan đến 2 dự án trên, mới đây tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Hiền đã có 1 số yêu cầu cụ thể.

Trong đó đáng chú ý là đề nghị chủ đầu tư dự án thủy điện Trà Khúc 1, tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị; khẩn trương hoàn tất hồ sơ môi trường, an toàn hồ chứa theo quy định.

Đối với dự án thủy điện Trà Khúc 2, chủ đầu tư tổ chức thi công bảo đảm an toàn lao động và môi trường; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý khoáng sản trong phạm vi dự án, không để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái quy định…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra hiện trường dự án thuỷ điện Trà Khúc 2. Ảnh: Thanh Nhị.

Về phía các cấp, sở ngành và liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chỉ đạo tập trung phối hợp với chủ đầu tư, tháo gỡ phần diện tích mặt bằng còn vướng, để đẩy nhanh thi công, hoàn thiện phần việc còn lại.

Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan, để đưa dự án thủy điện Trà Khúc 1 và Trà Khúc 2 đi vào vận hành trong năm nay 2026.