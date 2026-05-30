Đây là hoạt động có số thành viên tham gia “khủng” nhất tại “Lễ hội Biển đảo Quảng Ngãi 2026”

Chiều 30/5, thông tin từ Sở VH – TT&DL cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho khai mạc “Lễ hội Biển đảo Quảng Ngãi 2026” diễn ra vào tối nay tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tất cả đã sẵn sàng.

1 tiết mục tại lễ khai mạc. Ảnh: T.Nhàn (chụp tại lễ tổng duyệt tối 29/5/2026)

Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục nghệ thuật mang chủ đề biển đảo quê hương, như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Còn gì đẹp hơn hòa bình hôm nay”, “Bám biển quê hương”… kết hợp hiệu ứng sân khấu hiện đại, âm thanh, ánh sáng và màn hình LED, sẽ tạo không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, biển đảo và khát vọng hòa bình.

Không kém cạnh sự thu hút của đêm khai mạc, 1 hoạt động điểm nhấn khác của “Lễ hội Biển đảo Quảng Ngãi 2026”, đang được người dân và du khách trông đợi đó là Lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố “Carnival - Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026”.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sự tham gia của nghệ sĩ, ca sĩ, vũ đoàn, lực lượng biểu diễn địa phương và Đội Danh dự Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: T.Nhàn (chụp tại lễ tổng duyệt tối 29/5/2026)

Theo Sở VH – TT&DL Quảng Ngãi, Lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố “Carnival - Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026”sẽ diễn ra từ 16 giờ 30 phút - 21 giờ 30 phút, ngày 1.6.

Lễ hội có 5 hoạt động chính, gồm biểu diễn âm nhạc đường phố, diễu hành nghệ thuật đường phố, đồng diễn đương đại (flashmob), đại tiệc thời trang - âm nhạc và không gian trải nghiệm văn hóa sáng tạo.

1 tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: T.Nhàn (chụp tại lễ tổng duyệt tối 29/5/2026)

Cùng với địa điểm tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, “Carnival - Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026” sẽ diễn ra tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Với số thành viên lên đến khoảng 3.000 người, Carnival “Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026” là hoạt động có lượng người tham gia “khủng” nhất tại “Lễ hội Biển đảo Quảng Ngãi 2026”.

Khoảng 500 thanh, thiếu niên được huy động tham gia “Carnival - Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026”. Ảnh: N.Đồng (chụp năm 2025)

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Bạch Thị Mân cho biết, “Carnival - Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026” không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch hè 2026, mà còn hướng đến xây dựng không gian kết nối cộng đồng, quảng bá bản sắc văn hóa biển đảo đặc trưng của địa phương.

Đây cũng là sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo sân chơi trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho thanh thiếu niên, học sinh; đồng thời hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

“Carnival - Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi năm 2026” không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch hè 2026, mà còn hướng đến xây dựng không gian kết nối cộng đồng, quảng bá bản sắc văn hóa biển đảo đặc trưng của địa phương. Ảnh: N.Đồng (Chụp năm 2025)

Được biết "Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026", sau lễ khai mạc vào tối 30/5/2026, sẽ kéo dài hết tháng 6/2026, với chủ đề "Bản giao hưởng biển đảo".

Theo đó điểm nhấn của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại đất liền, như lễ hội thời trang và âm nhạc đường phố “Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi”, trình diễn diều nghệ thuật “Quảng Ngãi bay lên”, lễ hội hoa đăng “Huyền ảo đêm Rừng dừa...

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Bạch Thị Mân. Ảnh: N.Đồng.

Tại đảo Lý Sơn, điểm nhấn là những hoạt động thể thao biển, gồm Lễ hội chèo SUP Việt Nam (từ ngày 5 - 6/6); Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island (từ ngày 6 - 7/6); Giải Việt dã “Lý Sơn - Theo dấu chân tiền tiêu” (từ 27 - 28/6), cùng các Lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống.