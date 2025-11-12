Đột phá tôm công nghệ cao: Cà Mau lên kế hoạch 1.500 ha RAS-IMTA, De Heus và Minh Phú dẫn dắt cuộc chơi

Trước đó, mô hình thí điểm 100 ha RAS-IMTA đạt năng suất trung bình 35 tấn/ha/vụ, tỷ lệ thành công 70–90%, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) chỉ 1,2–1,3. Mô hình giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận và bảo vệ môi trường nhờ tái sử dụng nước tuần hoàn, không xả thải ra ngoài.

Theo kế hoạch, năm 2025, tỉnh sẽ mở rộng diện tích lên 1.500 ha, trong đó Công ty TNHH De Heus thực hiện 1.000 ha, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 500 ha. Năng suất dự kiến đạt 22–25 tấn/ha/vụ, tỷ lệ lãi ròng khoảng 53% doanh thu, FCR dưới 1,2.

Mục tiêu là chuyển đổi mô hình nuôi truyền thống sang công nghệ tuần hoàn tiên tiến, giảm phát thải CO₂, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng tới các chứng nhận quốc tế như ASC, BAP.

Các sở, ngành và địa phương được giao tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn hộ nuôi đủ điều kiện tham gia. Tỉnh sẽ chuẩn hóa quy trình công nghệ, tổ chức tập huấn, áp dụng công nghệ 4.0 như cảm biến, cho ăn tự động, giám sát môi trường qua camera. Đồng thời, thành lập Tổ điều phối, Tổ tư vấn và tín dụng xanh hỗ trợ người nuôi.

Cà Mau cũng sẽ xây dựng thương hiệu tôm RAS-IMTA, khuyến khích doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đồng hành cùng hợp tác xã, người nuôi trong chuỗi liên kết đạt chuẩn GlobalGAP, ASC.

Việc nhân rộng mô hình RAS-IMTA kỳ vọng tạo bước đột phá, khẳng định định hướng “tôm sinh thái – tôm công nghệ cao”, phù hợp chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam.