Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Chiều 5/5, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, đại diện Sở Xây dựng xác nhận về việc trình đề xuất cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, ban hành quyết định Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hư hỏng 2 vị trí nền, mặt đường trên đèo Vi ô lắc.

2 vị trí đề xuất ban hành quyết định lệnh khẩn cấp bị hư hỏng rất nặng. Ảnh: CX

Cụ thể, 2 vị trí được đề xuất ban hành quyết định Lệnh khắc phục khẩn cấp là đoạn Km76+800 - Km77+154 và Km111+980 - Km112+300, Quốc lộ 24, nằm trên địa bàn 2 xã Măng Đen và Kon Plông

Đây cũng là 2 vị trí bị hư hỏng, sạt lở nặng nhất trên QL24 trong đợt mưa lũ vào gần cuối năm 2025 và để sửa chữa lại, theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi cần số kinh phí ước tính hàng chục tỷ đồng.

Qua quan sát thì phần nền và mặt đường bị hư hỏng tại vị trí nêu trên có chiều dài ước hàng trăm mét/vị trí.

Trong đó, nguy hiểm nhất là vị trí hư hỏng nằm trên địa bàn xã Kon Plông, với trình trạng ½ lòng đường phía Nam bị sụt lút thấp hơn cả mét, so với phía Bắc và kéo dài ước hơn 200m.

Với độ chênh quá lớn giữa 2 phần mặt đường như vậy, chỉ cần bất cẩn hay sơ suất thì người điều khiển và phương tiện, đặc biệt là ô tô khách, chở hàng sẽ bị lật và lăn xuống vực sâu ngay sát bên cạnh.

Hiện ở 2 vị trí này, đã được cơ quan chức năng khắc phục tạm 1 phần. Ảnh: CX

Hiện ở 2 vị trí này, cơ quan chức năng và đơn vị chủ quản đã khắc phục tạm 1 phần; giăng dây và cắm biển cảnh báo cho người, phương tiện qua lại.

Cùng với xem xét đề xuất trên, tại cuộc họp giao ban (mở rộng) vào chiều hôm qua, ngày 4/5, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc chủ trì, cũng đã cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Hiện trạng tại 1 trong 2 vị trí hư hỏng nằm trên địa bàn xã Kon Plông. Ảnh: CX

Trong đó đáng chú ý, như Quyết định cho vay đối với dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng nhà máy nước sạch thêm công suất 20.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1); Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí Minh)….

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc. Ảnh: UBND tỉnh

Đối với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp ngành và đơn vị liên quan cần rà soát kỹ mục tiêu, quy mô, nguồn vốn và tính cần thiết, tránh dàn trải, lãng phí; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh....