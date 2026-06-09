Đề xuất đầu tư 3.500 tỷ đồng, mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

Ban QLDA Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng phương án đầu tư nâng cấp mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh từ 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17m lên 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m trên tổng chiều dài hơn 26km. Tốc độ thiết kế 100 km/h.

Riêng cầu Nguyễn Văn Tiếp trên tuyến là cầu đúc hẫng cân bằng không khả thi phương án mở rộng 4 làn hoàn thiện), đơn vị quản lý dự án đề xuất nghiên cứu đầu tư thêm một đơn nguyên song song nâng cấp quy mô thành 6 làn xe hoàn chỉnh (32,25 m).

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Ảnh: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Theo đề xuất của Ban QLDA Mỹ Thuận, sơ bộ tổng mức đầu tư cho việc nâng cấp tuyến cao tốc khoảng gần 3.500 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây dựng khoảng gần 2.300 tỷ đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 12 tỷ đồng; Chi phí thiết bị khoảng gần 186 tỷ đồng; Chi phí QLDA, tư vấn và chi phí khác khoảng ơn 371 tỷ đồng; Chi phí dự phòng hơn 632 tỷ đồng.

Cùng đó, Ban QLDA Mỹ Thuận nghiên cứu và báo cáo hai phương thức đầu tư.

Phương thức 1 đầu tư công, sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước; bảo đảm tiến độ hoàn thành quý III/2028.

Phương thức 2 là đầu tư công kết hợp đầu tư PPP từng phần. Trong đó, các công trình phụ trợ (trạm dừng nghỉ, hệ thống thu phí) sẽ kêu gọi đầu tư PPP, giúp tiết giảm khoảng 5 - 8% tổng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, trong bối cảnh dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 hiện mới đạt khoảng 12,5% giá trị thực hiện và chủ yếu đang thi công nền đường, việc xem xét nâng cấp lên quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe ngay trong giai đoạn này là cần thiết.

Việc này nhằm bảo đảm tính đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao hiệu quả đầu tư và hạn chế phát sinh chi phí trong tương lai.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dự kiến được điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt thiết kế bổ sung trong năm 2026; khởi công (điều chỉnh quy mô) năm 2027, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2028.