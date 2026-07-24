Đề xuất đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng xây cao tốc Pleiku - Lệ Thanh đi qua 6 xã, tỉnh Gia Lai

Theo đề xuất, dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh có điểm đầu dự án kết nối với điểm cuối của cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Điểm cuối giao QL19 tại khu vực Cửa khẩu Lệ Thanh, xã Ia Dom.

Quy mô dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được đề xuất đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Toàn dự án có 5 nút giao khác mức liên thông và 1 nút giao bằng cuối tuyến. Diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 300ha.

Mô phỏng dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh. Ảnh: AI

Về nguồn vốn đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 17.000 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây lắp gần 9.300 tỷ đồng; Chi phí GPMB gần 3.200 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác, lãi vay và dự phòng khoảng hơn 4.500 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, trong đó, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 30%; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%.

Dự án đi qua tỉnh Gia Lai thuộc khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo quy định, đáp ứng điều kiện tại Nghị định 239/2025 ngày 3/9/2025 của Chính phủ. Do đó, việc đề xuất tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án không quá 70% là có cơ sở.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, chưa có kinh nghiệm trong triển khai các dự án theo phương thức PPP, nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện còn hạn chế, UBND tỉnh Gia Lai đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền của dự án.

Tuyến đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh được nhìn nhận có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên và của cả nước.

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn trước năm 2030 sẽ phát huy tính đồng bộ, thống nhất hệ thống giao thông nội vùng Tây Nguyên, Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung, với các nước bạn Lào, Campuchia… góp phần phát triển KT-XH phía Tây tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.