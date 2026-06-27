Đề xuất kéo dài ưu đãi thuế nhập khẩu với xăng dầu đến hết 30/9/2026

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay

Bộ Tài chính cho biết, trước tình hình thế giới, Chính phủ đã đầy mạnh các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm nguồn cung, yêu cầu các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nguyên liệu và xăng dầu thành phẩm, giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành các Nghị định, Nghị quyết giảm các loại thuế áp dụng cho mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu như:

Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống 0%, có hiệu lực đến ngày 30/4/2026; Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ về việc kéo dài thời gian áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2026 và bổ sung một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu vào đối tượng áp dụng giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0%; Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt TTĐB đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, theo đó giảm các sắc thuế nội địa cấu thành trong giá xăng, dầu về mức 0 đồng (thuế BVMT), 0% (thuế TTĐB) và không tính thuế (thuế GTGT), có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2026.

Ngày 06/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026, trong đó giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương đánh giá chính sách miễn, giảm thuế xăng, dầu hiện hành để tham mưu giải pháp điều hành sau ngày 30/6/2026 cho phù hợp.

Trên cơ sở đánh giá diễn biến thị trường xăng dầu, tác động đến lạm phát, thu ngân sách nhà nước và ý kiến chỉ đạo về việc tham mưu chính sách thuế xăng dầu theo hướng phù hợp với mặt bằng giá trước khi xảy ra xung đột cộng với yếu tố lạm phát, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế BVMT và thuế GTGT đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay cụ thể như sau:

Kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu

Để tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều thị trường ngoài ASEAN, Hàn Quốc, giảm rủi ro phụ thuộc nguồn cung và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, dự thảo Nghị quyết đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/9/2026.

Cụ thể, Điều 1 của dự thảo nêu rõ:

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Kéo dài thời hạn áp dụng về thuế BVMT và thuế GTGT đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay

Để tiếp tục hỗ trợ giảm chi phí vận tải, logistics, chi phí sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động đến CPI trong quý III năm 2026, dự thảo Nghị quyết đề xuất quy định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 đến hết ngày 30/9/2026 đối với thuế BVMT và thuế GTGT quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16.

Cụ thể, Điều 2 của dự thảo nêu rõ:

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/NQ-QH ngày 12 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/NQ-QH.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính./.