Đề xuất mở đường bay thẳng Huế - Hàn Quốc để thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư

Vào ngày 9/6, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do bà Heather J.Y. Greene, giáo sư Trường Đại học Y khoa Koshin làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND TP.Huế.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, thế mạnh nổi bật của địa phương cũng như kết quả hợp tác giữa Huế với các đối tác Hàn Quốc trong thời gian qua.

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc làm việc với UBND TP.Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Huế. Trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế dịch vụ theo hướng chất lượng cao, TP.Huế mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng phát triển.

Đối với lĩnh vực du lịch, TP.Huế đề xuất tăng cường hợp tác quảng bá, xúc tiến điểm đến thông qua các chương trình truyền thông đa ngôn ngữ nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Huế tại thị trường Hàn Quốc. Thành phố cũng kỳ vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ kết nối đưa thêm nhiều đoàn khách đến với cố đô.

Trong lĩnh vực y tế, lãnh đạo TP.Huế mong muốn các chuyên gia y khoa và đại diện Tập đoàn Sin Sang phối hợp nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe kết hợp khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và dịch vụ thẩm mỹ. Đây được xem là hướng đi mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tận dụng thế mạnh của Huế về hệ thống y tế chất lượng cao và môi trường nghỉ dưỡng đặc trưng.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang đã đề nghị các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt là đại diện Hãng hàng không Korean Air, quan tâm xúc tiến mở các đường bay trực tiếp hoặc các chuyến bay thuê chuyến (charter) từ những thành phố lớn của Hàn Quốc đến Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, việc hình thành các đường bay kết nối trực tiếp sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giao lưu, hợp tác giữa Huế với các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bà Heather J.Y. Greene - Trưởng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của TP.Huế.

Tại buổi làm việc, bà Heather J.Y. Greene đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế mà TP.Huế đang sở hữu. Theo bà, Huế là thành phố giàu bản sắc văn hóa, có cảnh quan đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách Hàn Quốc.

Bà Heather J.Y. Greene cho rằng, đề xuất mở đường bay trực tiếp giữa Huế và Hàn Quốc là yếu tố quan trọng để thúc đẩy lượng khách du lịch, thu hút đầu tư cũng như mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai bên. Trong phạm vi khả năng và mạng lưới kết nối của mình, bà cam kết sẽ tích cực giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Huế, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh như du lịch và y tế.

Bà Heather J.Y. Greene cũng bày tỏ mong muốn TP.Huế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư để doanh nghiệp Hàn Quốc dễ dàng tiếp cận, triển khai các dự án trong thời gian tới.

Bà Heather J.Y. Greene tin tưởng rằng buổi làm việc lần này sẽ là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục trao đổi, xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa TP.Huế với các đối tác Hàn Quốc trong tương lai.