Đề xuất quy hoạch cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 55 km, điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh; điểm cuối kết nối với Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP. Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: TA

Tuyến được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h. Tại điểm cuối dự kiến bố trí nút giao kết nối với Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (CT.39).

Song song với tuyến cao tốc, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe ở hai bên và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tuyến đường sẽ được đầu tư đồng bộ với Dự án Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và hoàn thành, đưa vào khai thác trước năm 2030.

Trong trường hợp chưa được chấp thuận bổ sung tuyến cao tốc mới vào quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09), đoạn từ điểm giao với đường quy hoạch Vành đai 5 đến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (CT.06), theo hành lang tuyến mà địa phương đề xuất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản để quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt, quyết định đầu tư Dự án xây dựng tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tuyến đường đáp ứng đầy đủ các điều kiện để bổ sung vào quy hoạch.

Cụ thể, tuyến đáp ứng tiêu chí của Quốc lộ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Luật Đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 8 Luật sửa đổi 10 luật), đồng thời đáp ứng yêu cầu về cấp kỹ thuật của đường cao tốc theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Luật Đường bộ và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5729:2012 về đường ô tô cao tốc.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đề xuất, đồng thời cam kết cân đối đủ nguồn vốn để triển khai đầu tư, bảo đảm phát huy hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc đầu tư tuyến cao tốc sẽ cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, đồng thời hiện thực hóa định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa và cửa ngõ kinh tế mới của khu vực.

Tuyến đường cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối cực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; kết nối Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội với tuyến cao tốc ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình, hệ thống đường bộ ven biển quốc gia và tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với TP.Hải Phòng, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực