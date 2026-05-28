Đêm 20/6 ở phường Quy Nhơn, Gia Lai sẽ có gì khiến du khách "đứng ngồi không yên"?

Gia Lai khai mạc Lễ hội du lịch hè 2026 với chủ đề ‘Điểm đến kỳ thú’

Ngày 28/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc lễ hội.

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/6/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Chương trình được xây dựng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa bản sắc văn hóa truyền thống và các yếu tố hiện đại nhằm tạo điểm nhấn đối với người dân và du khách.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, lễ hội nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương; giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh và sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Nhiều hoạt động trải nghiệm thể thao trên biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Thông qua sự kiện, địa phương kỳ vọng góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển du lịch trên địa bàn.

"Chương trình khai mạc phải bảo đảm tính hấp dẫn, có sức lan tỏa, tạo ấn tượng về hình ảnh du lịch Gia Lai; đồng thời gắn kết chặt chẽ với hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch và các sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026", bà Lịch nhấn mạnh.

Theo bà Lịch, công tác tổ chức được yêu cầu thực hiện chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Để chuẩn bị cho chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản nghệ thuật, thiết kế sân khấu, tổ chức lễ tân, hậu cần và công tác tuyên truyền.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh huy động doanh nghiệp tham gia hưởng ứng, xây dựng các chương trình kích cầu, tour du lịch phục vụ du khách trong dịp lễ hội.

Ngoài chương trình khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và trải nghiệm du lịch cũng dự kiến được tổ chức nhằm phục vụ người dân và du khách.

Các đơn vị chức năng được giao tăng cường chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông và các điều kiện phục vụ lễ hội.

Thông qua Lễ hội du lịch hè năm 2026 “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”, tỉnh Gia Lai kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực; đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.