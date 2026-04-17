ĐHĐCĐ SHS: Mục tiêu lợi nhuận vượt 1.700 tỷ đồng, gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ 10.000 tỷ

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, năm 2025, SHS báo lãi trước thuế gần 1.650 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2024. So với kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, lợi nhuận thực hiện vượt 21%.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của SHS đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 64,2% so với năm 2024; vốn chủ sở hữu đạt 12.602 tỷ đồng, chiếm 54,7% tổng nguồn vốn, EPS đạt 1.500 đồng/cổ phần, ROAE đạt 11,3% và ROAA đạt 7,2%. Dư nợ cho vay đạt hơn hơn 9.000 tỷ đồng.

SHS dự kiến trình lên phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025, bao gồm 10 tỷ đồng quỹ khen thưởng và 30 tỷ quỹ phúc lợi. Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt là 5%.

5 trụ cột chiến lược hướng tới mục tiêu lợi nhuận 1.718 tỷ đồng

Về bối cảnh năm 2026, SHS đánh giá kinh tế toàn cầu dự báo chưa đạt trạng thái ổn định vững chắc, tăng trưởng chậm lại, đạt khoảng 2,8% - 2,9%, phản ánh tác động trễ của chu kỳ thắt chặt tiền tệ trước đó. Lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và kỳ vọng giảm về mức mục tiêu 2% tại Mỹ, Anh vào cuối năm 2026 khi tác động tăng giá từ thuế quan và giá do Nhà nước quản lý suy yếu, đồng thời đà tăng của tiền lương và giá nhà đất chậm lại. Chính sách tiền tệ toàn cầu có xu hướng nới lỏng thận trọng, Fed được kỳ vọng giảm lãi suất khoảng 0,5%, đưa lãi suất điều hành về vùng 3,0% - 3,25%. Tuy vậy rủi ro từ cuộc chiến tranh giữa Mỹ - Israel với Iran khiến rủi ro tăng cao.



Bên cạnh đó là các rủi ro tiềm ẩn như sự bất định trên toàn cầu. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, tâm điểm trong năm 2026 sẽ là quá trình nâng hạng thị trường của FTSE Russell, ngoài ra hoạt động IPO và cổ phần hóa cũng được kỳ vọng sôi động hơn.

Tuy nhiên, ngoài những rủi ro đến từ thị trường tài chính quốc tế, mặt bằng lãi suất cao hơn và rủi ro điều chỉnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng mạnh trong năm 2025 sẽ là những yếu tố có thể tác động tới sự tăng trưởng của thị trường.

SHS dự báo sẽ có những biến động mạnh trong năm 2026 với VN-Index giao dịch trong vùng 1.900 – 1.950 điểm.

Trong bối cảnh đó, SHS dự trình mục tiêu tổng doanh thu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận 1.718 tỷ đồng.

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHS nhấn mạnh: Năm 2025 thực sự là một năm đầy biến động. Dù thị trường mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt là những biến đổi trên thế giới đã tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, SHS đã điều hành kinh doanh một cách thận trọng, luôn đưa ra những chiến lược đúng đắn để công ty phát triển bền vững.

Theo ông Vinh, năm 2026 sẽ là năm cả nước bước vào giai đoạn đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy, SHS xác định phải đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

"Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã đặt ra 5 trụ cột chiến lược để toàn thể cán bộ nhân viên cùng thực hiện trong năm 2026: Thứ nhất, lấy khách hàng làm trung tâm, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tốt nhất. Thứ hai, không ngừng nâng cao năng lực và bổ sung nguồn lực để phát triển thành công trong giai đoạn mới. Thứ ba, liên tục đầu tư vào công nghệ. Thứ tư, tập trung quản trị hệ thống. Thứ năm, kiên trì mục tiêu phát triển bền vững", Chủ tịch HĐQT SHS khẳng định.

Dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 10.000 tỷ đồng

Tại đại hội, SHS dự trình tăng vốn điều lệ từ 8.994 tỷ đồng hiện tại lên hơn 10.064 tỷ đồng, từ phát hành cổ phiếu.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 106,9 triệu cổ phiếu thông qua 3 đợt: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu hơn 44,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 5%), Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư 47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 5,23%) và Phát hành ESOP 15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 1,67%).

Giá trị sổ sách của SHS tại ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán là 14.011 đồng/cổ phiếu. Với giả định tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 47 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tổng số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán này là hơn 658,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Còn theo phương án phát hành ESOP, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.



