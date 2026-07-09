Đi công tác bằng xe Grab, Xanh SM,... doanh nghiệp làm cách nào để tính tiền BOT vào chi phí?

Theo thắc mắc gửi tới Bộ Tài chính từ Công ty TNHH BIPO Việt Nam, trụ sở tại Quận 1, TP.HCM), do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp này thường xuyên cử cán bộ, nhân viên đi công tác và sử dụng dịch vụ xe công nghệ như Grab, Xanh SM...

Trong quá trình hạch toán, doanh nghiệp gặp phải vướng mắc lớn liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản phí sử dụng đường bộ (BOT) phát sinh trong chuyến đi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đối với giá cước vận chuyển, đơn vị cung cấp dịch vụ xe công nghệ đã xuất hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp, ghi đầy đủ tên và mã số thuế của Công ty.

Tuy nhiên, đối với khoản phí BOT (được trừ trực tiếp qua tài khoản ePass/VETC gắn trên xe của tài xế), ứng dụng xe công nghệ không đưa vào hóa đơn GTGT mà chỉ thể hiện dưới dạng phụ thu trên Biên nhận chuyến đi (Receipt) gửi qua email. Vì tài khoản ePass/VETC thuộc sở hữu của cá nhân tài xế, Công ty không thể lấy được hóa đơn dịch vụ này mang tên và mã số thuế của doanh nghiệp.

Trước thực tế trên, doanh nghiệp đặt câu hỏi, nếu đơn vị có đầy đủ các hồ sơ minh chứng nội bộ (Quy chế tài chính, Quyết định cử đi công tác, Hóa đơn cước xe, Biên nhận chuyến đi thể hiện khoản phụ thu BOT, Bảng kê lộ trình...) thì khoản chi này có được chấp nhận là chi phí hợp lý hợp pháp hay không?



Phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp, Chi cục Thuế Quận 1 (Thuế cơ sở 1) TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra câu trả lời căn cứ theo quy định pháp luật thuế hiện hành.

Theo đó, về nguyên tắc ghi nhận bản chất chi phí, Cơ quan Thuế cho hay căn cứ theo Điều 9 và Điểm h Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ, nguyên tắc cốt lõi để một khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là khoản chi thực tế phát sinh và liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.



Trường hợp doanh nghiệp cử nhân viên đi công tác phục vụ kinh doanh, có phát sinh chi phí cước xe công nghệ kèm khoản phụ thu phí đường bộ BOT qua tài khoản ePass/VETC của tài xế (bên thứ ba), về mặt bản chất, nếu khoản chi này thực tế phát sinh vì mục đích công việc thì sẽ được xem xét tính vào chi phí được trừ.



Do tính chất đặc thù của khoản phụ thu BOT không thể có hóa đơn độc lập mang tên doanh nghiệp, Cơ quan Thuế hướng dẫn người nộp thuế phải chuẩn bị và lưu trữ đầy đủ, chặt chẽ bộ hồ sơ minh chứng đi kèm bao gồm các tài liệu sau gồm Quy chế nội bộ rõ ràng; Chứng từ điều động; Hóa đơn gốc hợp pháp; Chứng từ đối chiếu chi tiết biên nhận chuyến đi thể hiện chi tiết lộ trình, giá cước và dòng phụ thu phí BOT trùng khớp với thời gian công tác.

Cùng đó, kết hợp bảng kê hoặc chứng từ nội bộ đối chiếu, xác nhận lộ trình phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chứng từ thanh toán như Phiếu chi hoặc chứng từ chuyển khoản thanh toán lại tiền cho nhân viên đi công tác theo đúng quy định tài chính của Công ty.

Cơ quan Thuế kết luận, nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực tế và cung cấp, lưu trữ trọn vẹn bộ hồ sơ minh chứng đồng bộ như hướng dẫn nêu trên, khoản chi phí phụ thu phí BOT này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Doanh nghiệp cần chủ động hoàn thiện hệ thống chứng từ nội bộ chặt chẽ để phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế sau này.