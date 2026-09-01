Đi thuyền điện khám phá Đại Nội Huế từ những tuyến sông trong Kinh thành

FENIKO vừa chính thức giới thiệu sản phẩm thuyền điện phục vụ du khách tham quan khu vực Đại Nội Huế thông qua hệ thống đường thủy gồm sông Ngự Hà, sông Đông Ba và sông Hương.

Theo FENIKO, mô hình được phát triển theo hướng kết hợp vận chuyển bằng thuyền điện với xe sightseeing trên đường bộ, qua đó tạo thêm lựa chọn cho du khách khi tham quan khu vực trung tâm TP.Huế.

Thuyền điện phục vụ du khách tham quan khu vực Đại Nội Huế thông qua hệ thống đường thủy gồm sông Ngự Hà, sông Đông Ba và sông Hương. Ảnh: FENIKO.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm là hành trình không chỉ tập trung đưa du khách từ điểm này đến điểm khác mà hướng tới kết nối nhiều không gian trong đô thị di sản. Du khách có thể lựa chọn hành trình từ sông Hương vào khu vực Đại Nội hoặc theo chiều ngược lại, trải nghiệm một phần tuyến đường trên mặt nước.



Huế là đô thị có mối quan hệ mật thiết với hệ thống sông ngòi. Bên cạnh sông Hương, các tuyến sông Ngự Hà và Đông Ba nằm trong khu vực Kinh thành là những thành phần gắn với cấu trúc không gian đô thị lịch sử.

Từ lợi thế này, FENIKO phát triển sản phẩm đường thủy nhằm khai thác thêm giá trị cảnh quan của hệ thống sông phục vụ du lịch.

Theo phương án tuyến được doanh nghiệp công bố, hành trình kết nối giữa Đại Nội Huế và sông Hương, đi qua các tuyến Ngự Hà, Đông Ba trước khi kết nối với không gian sông Hương.

Ở chiều ngược lại, du khách có thể bắt đầu hành trình từ sông Hương để di chuyển vào khu vực Đại Nội.

Việc tổ chức hành trình theo cả hai chiều được kỳ vọng giúp kết nối không gian di sản với không gian sông nước, đồng thời tạo thêm một phương thức tiếp cận khu vực Kinh thành Huế.



Cùng với thuyền điện, FENIKO triển khai hệ thống xe sightseeing để hỗ trợ kết nối các điểm đón, trả khách tại khu vực trung tâm.

Với thuyền điện, du khách có thể khám phá Đại Nội Huế theo một góc nhìn khác, qua các tuyến sông Ngự Hà, sông Đông Ba và sông Hương. Ảnh: FENIKO.

Xe sightseeing đảm nhiệm việc kết nối khu vực Phùng Hưng với Hoàng thành Huế, giúp du khách chuyển tiếp giữa hành trình đường bộ và đường thủy.

Bản đồ tuyến thể hiện các điểm kết nối gồm Bến Phùng Hưng, Cửa Hòa Bình, Cửa Hiển Nhơn, 94 Bạch Đằng, Bến Chương Dương, Bến QH3 và Bến Tòa Khâm.

Với mô hình này, du khách có thể kết hợp tham quan các công trình, điểm di sản bằng đường bộ với trải nghiệm cảnh quan trên mặt nước.

Đại diện FENIKO cho biết việc kết hợp hai loại phương tiện nhằm hướng tới một chuỗi hành trình tương đối liền mạch, trong đó bản thân quá trình di chuyển trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.



Theo FENIKO, một trong những giá trị của hành trình đường thủy là tạo ra góc tiếp cận khác đối với những không gian vốn quen thuộc với người dân và du khách.

Nếu đường bộ giúp du khách tiếp cận trực tiếp các công trình, tuyến phố và điểm tham quan, hành trình trên mặt nước mở ra góc quan sát khác đối với cảnh quan ven sông, cây xanh, không gian đô thị và những khu vực gắn với Kinh thành Huế.

Đáng chú ý, sản phẩm sử dụng thuyền điện, được doanh nghiệp định hướng theo mô hình giao thông phục vụ du lịch gắn với yếu tố xanh.

Phát triển du lịch xanh không chỉ nằm ở việc lựa chọn phương tiện mà còn liên quan đến cách tổ chức hành trình và khai thác điểm đến. Việc kết hợp thuyền điện với xe sightseeing được kỳ vọng tận dụng lợi thế của hệ thống đường thủy và cảnh quan đặc trưng của Huế...

