Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.557 tỷ đồng tại Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao CTCP Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) có tổng mức đầu tư hơn 1.557 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 82.600 m2 (8,26 ha) với mục tiêu xây dựng khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân có thu nhập thấp, thu nhập trung bình, cán bộ, công chức, viên chức, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp cùng các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Bên cạnh hệ thống nhà ở, dự án còn được đầu tư các công trình tiện ích như trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao, cây xanh và các hạng mục phụ trợ nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ. Các căn hộ sẽ được bán và cho thuê với mức giá ưu đãi theo chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp khoảng 2.000 căn hộ, trong đó tối thiểu 12% số căn được bố trí để cho thuê, góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội tại Nghệ An trong giai đoạn tới.

Địa ốc Kim Thi là doanh nghiệp đầu tiên được giao đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An, góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và người lao động trên địa bàn. Ảnh: CTV

Tổng vốn đầu tư dự án là 1.557 tỷ đồng, gồm 311,5 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và khoảng 1.246 tỷ đồng vốn huy động.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng trong quý I/2027. Đến quý IV/2027, khoảng 400 căn hộ đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng. Tiếp đó, 600 căn hộ dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028, trước khi toàn bộ dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động trong quý IV/2029. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

CTCP Địa ốc Kim Thi được thành lập năm 2014, có trụ sở tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất.

Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ tịch HĐQT) và bà Nguyễn Thiên Trang, mỗi người góp 15 tỷ đồng; các cổ đông Nguyễn Hoàng Thu, Nguyễn Hoàng Đóa và Nguyễn Văn Huệ, mỗi người góp 10 tỷ đồng.

Qua nhiều lần tăng vốn, đến tháng 7/2025, vốn điều lệ của Địa ốc Kim Thi đã nâng lên 360 tỷ đồng. Hiện bà Nguyễn Thị Kim Hoa giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo thông tin giới thiệu trên website doanh nghiệp, Địa ốc Kim Thi hiện là chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội CT1, CT2 Kim Thi tại Nghệ An, đồng thời đầu tư Trường Mầm non tư thục Kim Thi tại TP Vinh (cũ).

Từ tháng 3/2023 đến nay, Địa ốc Kim Thi liên tục tham gia đăng ký thực hiện nhiều dự án bất động sản tại các tỉnh, thành.

Dự án nhà ở xã hội hướng đến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, người thu nhập trung bình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại khu kinh tế, khu công nghiệp và các đối tượng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: CTV

Trong đó có Khu dân cư và dịch vụ công cộng thị trấn Thọ Xuân (Thanh Hóa) rộng 10,81 ha, tổng vốn đầu tư 604,6 tỷ đồng; dự án chỉnh trang đô thị hạ tầng dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) quy mô hơn 4,5 ha, tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đăng ký đầu tư Khu dân cư Kha Sơn tại Thái Nguyên với quy mô 15,4 ha, tổng vốn từ 207,7 - 273 tỷ đồng; dự án phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Hà Giang, huyện Đông Hưng (Thái Bình) có tổng mức đầu tư gần 105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Địa ốc Kim Thi còn đăng ký thực hiện Khu đô thị thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) với tổng mức đầu tư 889,3 tỷ đồng, Khu đô thị sinh thái ven sông phía Tây Bắc đường Lê Lợi (Đồng Hới, Quảng Bình) hơn 812 tỷ đồng, cùng dự án nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B-CC5 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) có tổng vốn đầu tư 511 tỷ đồng.

Việc tiếp tục được giao thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.557 tỷ đồng tại Nghệ An cho thấy Địa ốc Kim Thi đang từng bước mở rộng danh mục đầu tư, đồng thời góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người dân và người lao động trên địa bàn tỉnh.