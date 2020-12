Điểm danh loạt ô tô giảm giá cuối năm

Các đại lý tiếp tục đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá cuối năm để cầu thị trường dịp cuối năm.

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết nguyên đán, đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân có xu hướng tăng cao, các hãng và đại lý tiếp tục tung những gói ưu đãi, giảm giá khá hấp dẫn cho nhiều mẫu xe.

Năm nay, do ảnh hưởng của COVID-19, doanh số bán ra của toàn thị trường thấp, vì vậy việc giảm giá không chỉ ở các thương hiệu, mẫu xe có doanh số kém. Các thương hiệu xe sang và cả những mẫu xe ăn khách cũng lao vào cuộc chiến giảm giá để giữ vững thị phần của mình cũng như tăng doanh số bán ra.

Ghi nhận thị trường cho thấy các mẫu xe trung bình được giảm từ 10-15 triệu đồng và cao nhất lên đến gần 300 triệu đồng, trong đó Ford tiếp tục là thương hiệu mạnh tay nhất khi giảm giá cho hầu hết các mẫu xe của mình.

Cụ thể, mẫu MPV Ford Tourneo Trend được giảm 60 triệu đồng. Bản Titanium cũng nhận ưu đãi 50 triệu đồng. Hiện Ford Tourneo có 5 lựa chọn màu sắc tại Việt Nam gồm: trắng, nâu, đen, bạc và ghi xám. Mức giá bán lần lượt là 999 triệu đồng cho bản Trend và 1,069 tỷ đồng cho bản Titanium (đã bao gồm VAT).

Các mẫu xe Ford EcoSport, Ford Ranger… cũng nhận mức ưu đãi giảm 20-25 triệu đồng (tùy dòng xe và tùy phiên bản).

Bên cạnh việc giảm giá tiền mặt, nhiều mẫu xe Ford cũng được ưu đãi tặng những gói quà hấp dẫn như hỗ trợ một phần phí trước bạ, dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7 hay tặng 45 triệu đồng (gói 5 năm bảo hành, 5 năm bảo dưỡng định kỳ trọn gói, 5 năm dịch vụ cứu hộ khẩn cấp 24/7)…

Ford Everest 2021 mới ra mắt thị trường cũng được giảm giá.

Là mẫu xe mới xuất hiện nhưng Ford Everest 2021 cũng đang được các đại lý khuyến mãi 20-75 triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ. Trong đó, Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD và Titanium 2.0L AT 4x2 giảm giá 20 triệu đồng, phiên bản Ambiente 2.0L AT 4x2 và Ambiente 2.0L MT 4x2 giảm 75 triệu đồng.

Mitsubishi Việt Nam cũng áp dụng nhiều gói quà tặng trị giá lên đến hàng chục triệu đồng cho mẫu Outlander, còn mẫu Pajero Sport có quà tặng trị giá 44 - 55 triệu đồng, Xpander Cross tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng, New Xpander tung gói quà tặng từ 10 đến 42 triệu đồng...

Còn Honda tiến hành giảm giá mạnh mẫu xe ăn khách CR-V. Mức giảm giá từ 80 - 90 triệu đồng để hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm theo quà tặng từ các đại lý.

SUV X-Trail của Nissan đang được giảm giá từ 124 - 152 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Phiên bản V-series 2.0 SL Luxury và V-series 2.5 SV Luxury có giá niêm yết mới lần lượt là 913 và 993 triệu đồng; phiên bản V-series 2.0L Luxury có giá 789 triệu đồng.

Thương hiệu xe sang Mercedes góp mặt với 2 mẫu xe C180 và E180.

Thương hiệu xe sang Mercedes-Benz góp mặt với 2 mẫu xe C180 và E180 với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi 140 - 68 triệu đồng cho mẫu C180 và 200 - 240 triệu đồng với mẫu E180.

Chevrolet là thương hiệu giảm mạnh nhất với mẫu Trailblazer sản xuất năm 2019 được giảm gần 300 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay của dòng xe này. Sau khi giảm giá, từ mức niêm yết 1,066 tỷ đồng, giá xe chỉ còn 780 - 800 triệu đồng...