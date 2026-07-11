Điểm tựa vốn vay ưu đãi giúp nông dân Đà Nẵng vững tin bám nghề nuôi tôm

Đó cũng là bức tranh chung về hiệu quả của tín dụng chính sách tại khu vực nông thôn Đà Nẵng, nơi những đồng vốn ưu đãi đang trở thành "đòn bẩy" giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Nông dân Duy Nghĩa đổi đời nhờ nuôi tôm

Gắn bó với nghề nuôi tôm từ những năm 2000, ông Nguyễn Trường Tám (SN 1963), ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng là một trong những hộ dân tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên.

Với sự tiếp sức của nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Nguyễn Trường Tám ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng đã xây dựng được mô hình nuôi tôm cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Hậu.

Trò chuyện cùng PV Etime, ông Nguyễn Trường Tám ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng cho biết, ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, gia đình đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Hơn 20 năm qua, dòng vốn này luôn đồng hành cùng gia đình trong từng giai đoạn phát triển mô hình nuôi tôm.

Mới đây, ông tiếp tục được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm (hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm) để đầu tư mở rộng sản xuất.

Hiện gia đình ông có 5.000m² diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng với 2 hồ nuôi chính và 1 hồ ươm giống. Mỗi năm nuôi 2 vụ, sản lượng đạt khoảng 5-6 tấn tôm thương phẩm.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình ông Tám có diện tích 5.000m². Ảnh: Trần Hậu.

Theo ông Tám, với giá bán bình quân khoảng 200 triệu đồng/tấn, sau khi trừ toàn bộ chi phí sản xuất, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 300 triệu đồng. Nguồn thu ổn định từ nghề nuôi tôm không chỉ giúp gia đình phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện để ông nuôi hai người con ăn học trưởng thành.

Cách không xa khu nuôi của ông Tám là mô hình nuôi tôm của anh Nguyễn Trường Tứ (SN 1981), trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa. Tại khu vực thôn Thành Triều, âu thuyền Hồng Triều, anh Tứ đã đầu tư mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích 6.000m², gồm 2 hồ nuôi thương phẩm và 1 hồ ươm giống.

Tôm thẻ chân trắng là loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Trần Hậu.

Mỗi năm, mô hình cho sản lượng khoảng 3 tấn tôm, giá bán bình quân 200 triệu đồng/tấn, mang về lợi nhuận gần 300 triệu đồng.

Năm 2022, anh Tứ được Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên cho vay 70 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm để mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ còn 48 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trường Tám (ngoài cùng bên trái); anh Nguyễn Trường Tứ (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ về mô hình nuôi tôm với cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên và Hội Phụ nữ xã Duy Nghĩa. Ảnh: Trần Hậu.

Anh Tứ cho biết, nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, gia đình có thêm điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng diện tích nuôi và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, nguồn thu từ mô hình nuôi tôm còn giúp anh nuôi hai người con ăn học nên người.

Tín dụng chính sách điểm tựa cho kinh tế nông thôn “cất cánh”

Ông Đào Anh Vũ - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên cho biết, thời gian qua đơn vị luôn bám sát định hướng của ngành và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Mô hình nuôi tôm của anh Nguyễn Trường Tứ ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn các xã do đơn vị quản lý.

Đặc biệt, chương trình cho vay giải quyết việc làm đã trở thành kênh hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập.

Theo ông Vũ, hiệu quả của nguồn vốn cũng được thể hiện qua những con số tăng trưởng tích cực. Đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên đạt 602.361 triệu đồng, tăng 66.547 triệu đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng 12,42%.

Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên tập thể xuất sắc nhiệm vụ quý II năm 2026. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Nguyễn Bá Tùng (ngoài cùng bên trái) – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên nhận khen thưởng tập thể xuất sắc nhiệm vụ sau 1 năm sáp nhập. Ảnh: Trần Hậu.

Toàn đơn vị hiện có 237 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 10.082 hộ vay, thực hiện ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể, tổng dư nợ đạt 600.597 triệu đồng, chiếm 97,7% tổng dư nợ. Tổng số tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 41.245 triệu đồng. Những kết quả này cho thấy mạng lưới tín dụng chính sách tiếp tục được củng cố, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn của người dân.

Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Phạm Được - Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Duy Nghĩa cho biết, nhiều năm qua, nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Duy Xuyên đã mang lại những chuyển biến tích cực đối với đời sống người dân trên địa bàn.

Ông Phạm Được - Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Duy Nghĩa đánh giá cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Trần Hậu.

Theo ông Được, vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, mở rộng mô hình kinh tế, tạo thêm việc làm và từng bước nâng cao thu nhập. Điều đáng ghi nhận là nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời hạn chế tình trạng lao động nhàn rỗi và di cư tự do.

"Các chương trình cho vay từ NHCSXH không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn hạn chế tình trạng vay vốn tín dụng đen, giúp người dân ở nông thôn tiếp cận nguồn vốn an toàn, đúng đối tượng. Đặc biệt, ý thức sử dụng vốn và trả nợ của các hộ vay ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của tổ tiết kiệm và vay vốn...", ông Phạm Được - Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa nhấn mạnh.

Từ những mô hình nuôi tôm của ông Nguyễn Trường Tám, anh Nguyễn Trường Tứ đến hàng nghìn hộ dân đang được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có thể thấy tín dụng chính sách đang thực sự trở thành "bệ đỡ" cho phát triển kinh tế nông thôn ở Đà Nẵng. Không chỉ tạo sinh kế bền vững, nguồn vốn còn góp phần khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.