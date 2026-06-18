Diễn biến mới nhất liên quan siêu dự án đường sắt hơn 200.000 tỷ đồng nối Trung Quốc

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 309/TB-VPCP ngày 17/6/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Toàn tuyến siêu dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc dự kiến sẽ đi qua (Ảnh Bộ Xây dựng).

Hiện nay, tiến độ triển khai Dự án đang chậm khoảng 8 đến 10 tháng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ. Việc triển khai chậm do nhiều nguyên nhân, bao gồm nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.

Trong đó các nguyên nhân được xác định như: Đây là dự án đường sắt có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Việt Nam hạn chế về nhân lực và kinh nghiệm triển khai; dự án liên quan đến sự phối hợp của các đối tác nước ngoài và yêu cầu việc nghiên cứu Dự án phải khoa học, bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật;…

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai Dự án: bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, an toàn tuyệt đối cho cả vòng đời Dự án, đúng thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; khi tiến hành các thủ tục, quy trình phải nhanh chóng, hiệu quả và bảo đảm tiến độ tổng thể đã được Quốc hội phê duyệt; nhất quyết không để chậm giải quyết các vướng mắc do công tác phối hợp của các cơ quan.

Các địa phương có dự án đi qua khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi Bộ Xây dựng bàn giao hồ sơ và mốc giới giải phóng mặt bằng.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2026 và Nghị định số 67/2026/NĐ-CP ngày 04/3/2026 quy định về thiết kế kỹ thuật tổng thể, các bộ, cơ quan sớm có ý kiến đối với Dự thảo Nghị định theo đúng thời gian đề nghị của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét ban hành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì họp với lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương về tình hình triển khai dự án (Ảnh: VGP).

Về việc xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13/5/2025 triển khai Nghị quyết số 187/2025/QH15 của Quốc hội, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo Điều 13 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 191/2026/NĐ-CP ngày 29/5/2026.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, hoàn thiện Hồ sơ theo quy định để trình Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tại kỳ họp không thường lệ theo nội dung Chính phủ đã đăng ký tại Công văn số 328/CP-QHĐP ngày 15/6/2026.

Trong đó lưu ý nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan tại cuộc họp về các nội dung: (i) về điều chỉnh các hạng mục (đánh giá về sự cần thiết, cơ sở đề xuất điều chỉnh đối với từng nội dung; so sánh với các giải pháp khác để lựa chọn phương án tối ưu; đánh giá kỹ lưỡng, độc lập đối với các đề xuất của Đơn vị Tư vấn…); (ii) về tổng mức đầu tư (rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…); (iii) Về hiệu quả đầu tư (rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư theo đúng yêu cầu của Kết luận 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng); (iv) đánh giá về khả năng cân đối vốn theo quy định…;

Bộ Xây dựng rà soát quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đảm bảo nội dung để báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh.

Về tiến độ triển khai đầu tư Dự án, Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 28-TB/VPTW ngày 22/3/2026 và Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 1395/VPCP-CN ngày 01/4/2026.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng là tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435 mm dài hơn 360 km, đang được khẩn trương triển khai thi công. Toàn tuyến có tổng mức đầu tư khoảng 203.200 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.



Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025. Đây là dự án quan trọng quốc gia, có tổng chiều dài khoảng 391 km, kết nối cửa khẩu quốc tế Lào Cai với khu vực cảng biển Hải Phòng, góp phần hình thành hành lang vận tải chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc.



Theo Nghị quyết 187/2025/QH15, dự án được triển khai từ năm 2025, hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Trong đó, Dự án thành phần 1 gồm xây dựng hệ thống đường kết nối và quảng trường các ga trên tuyến, dự kiến khởi công ngày 19/12/2025 và hoàn thành đồng bộ với toàn tuyến.



Đối với Dự án thành phần 2 - xây dựng công trình đường sắt chính, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026, phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 7/2026. Công tác thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu sẽ được triển khai trong năm 2026, trước khi khởi công các gói thầu đầu tiên vào tháng 12/2026.



Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030, trở thành tuyến đường sắt điện khí hóa đầu tiên kết nối trực tiếp khu vực Tây Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và hệ thống cảng biển quốc tế tại Hải Phòng.