Diễn biến mới về dự án đầu tư cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức PPP

Tuyến đường cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2014 theo quy mô phân kỳ.

Hiện, trên tuyến cao tốc này vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện, mặt cắt ngang nền, mặt đường và hạng mục an toàn giao thông, khai thác chưa đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đường cao tốc; mặt cắt ngang chưa đảm bảo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt.

Trong khi đó, đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn đang được Bộ Xây dựng triển khai thi công; dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đã được HĐND tỉnh Cao Bằng phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trạm thu phí cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới.

Việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có ý nghĩa quan trọng trong liên kết, đảm bảo đồng bộ, thống nhất toàn tuyến cao tốc từ Hà Nội lên đến Cao Bằng.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, sau khi được Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất giao làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư (PPP), UBND tỉnh Thái Nguyên đã chấp thuận cho liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Nguyên Minh - Công ty CP đầu tư và phát triển Indel là nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trên cơ sở đồng thuận của 2 địa phương cùng có tuyến Hà Nội - Thái Nguyên đi qua (Hà Nội, Bắc Ninh), UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Xây dựng giao quản lý tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (không bao gồm đoạn tuyến trùng Vành đai 3 Hà Nội và nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với đường Vành đai 3 Hà Nội) từ khoảng Km8+772,76 - Km69+200 (gần nút giao Tân Long).

Sau khi đoạn tuyến Hà Nội - Thái Nguyên được bàn giao, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện quản lý theo quy định và bàn giao đoạn tuyến cho nhà đầu tư thực hiện nâng cấp, mở rộng, quản lý, khai thác đoạn tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo hình thức PPP được phê duyệt.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được nhà đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo cấp có thẩm quyền, dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có tổng chiều dài hơn 99km.

Trong đó, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên dài xấp xỉ 60km sẽ được mở rộng mặt đường hiện hữu bảo đảm quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Đoạn cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới dài hơn 39km sẽ mở rộng mặt đường hiện hữu bảo đảm quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80 -100 km/h (tuỳ từng đoạn). Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 20.800 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động toàn bộ. Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng gần 21 năm.