Diễn biến mới về nhà đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập là nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức PPP.

Để thực hiện dự án này, Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập khẩn trương tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và pháp luật khác có liên quan.

Mô phỏng tuyến cao tốc tiêu chuẩn 4 làn xe. Ảnh: AI

Nhà đầu tư phải chịu mọi rủi ro, chi phí, không được Nhà nước thanh toán một trong các trường hợp: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Dự án PPP không lựa chọn được nhà đầu tư để triển khai.

Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập cũng sẽ chịu mọi chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án PPP; chi phí lập hồ sơ được xác định trên cơ sở dự toán được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Các chi phí hợp pháp lập hồ sơ đề xuất dự án được tính trong tổng mức đầu tư dự án PPP theo đúng quy định pháp luật.

Trước ngày 30/12/2026, nhà đầu tư phải lập hồ sơ đề xuất dự án. Trường hợp quá thời hạn, nhà đầu tư đề xuất không trình nộp hồ sơ bảo đảm theo quy định, được hiểu Nhà đầu tư đề xuất không còn quan tâm nghiên cứu dự án.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đề xuất nghiên cứu đầu tư trên tổng chiều dài hơn 40km, đi qua địa bàn hai tỉnh: Tuyên Quang (gần 12km) và Phú Thọ (hơn 28km).

Điểm đầu tại Km0+00 thuộc xã Lưỡng Vượng, tỉnh Tuyên Quang.Điểm cuối tại Km40+200 kết nối với nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa giới xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Dự án sẽ triển khai mở rộng tuyến cao tốc hiện hữu từ quy mô 4 làn xe hạn chế (bề rộng nền đường 17m) lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (bề rộng nền đường 24,75m).

Trên cơ sở phân tích các so sánh, nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo phương án mở rộng linh hoạt từng bên hoặc cả hai bên tuỳ theo điều kiện cụ thể với tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.470 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng khoảng gần 2.300 tỷ đồng; chi phí gpmb khoảng gần 395 tỷ đồng; Chi phí quản ly dự án, tư vấn xây dựng và chi phí khác khoảng hơn 227 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng hơn 454 tỷ đồng; Lãi vay trong xây dựng khoảng hơn 118 tỷ đồng.

Nếu được chấp thuận, dự kiến, dự án sẽ được hoàn thiện các thủ tục liên quan, triển khai thi công từ quý I/2028 đến quý II/2030, đưa vào khai thác từ quý III/2030.