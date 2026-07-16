Diễn biến mới về quy hoạch sân bay Cao Bằng với mức đầu tư khoảng 9.200 tỷ đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tại Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cao Bằng với quy mô sân bay cấp 4E, dùng chung dân dụng và quân sự, diện tích khoảng 500 ha.

Giai đoạn đến năm 2030, sân bay Cao Bằng được quy hoạch đạt công suất 0,5 triệu hành khách/năm, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 9.200 tỷ đồng; tầm nhìn đến năm 2050 nâng công suất lên 2 triệu hành khách/năm.

Mô phỏng sân bay Cao Bằng. Ảnh: AI

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, việc sớm lập quy hoạch chi tiết là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Cao Bằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, quy hoạch sân bay Cao Bằng tạo cơ sở triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng, đô thị của địa phương.

UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, đề xuất này phù hợp với quy định của Nghị định số 205/2026/NĐ-CP và nếu được Bộ Xây dựng chấp thuận, địa phương sẽ chủ động bố trí toàn bộ kinh phí lập quy hoạch từ ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hình thức tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch từ các nhà đầu tư quan tâm, không sử dụng ngân sách trung ương.

UBND tỉnh Cao Bằng cũng cam kết giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và đơn vị tư vấn có năng lực để lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết; đồng thời tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Hiện nay, Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1140/QĐ - BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong thời kỳ 2021 - 2030, Việt Nam tiếp tục quản lý, đầu tư và khai thác hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu, đồng thời quy hoạch phát triển 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa.2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hệ thống cảng hàng không quốc tế bao gồm Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo. Trong khi đó, 17 cảng hàng không nội địa gồm Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

Định hướng đến năm 2050, Việt Nam sẽ hình thành 37 cảng hàng không, gồm 20 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. So với giai đoạn 2021-2030, điểm mới đáng chú ý là bổ sung Cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô vào nhóm cảng hàng không quốc tế, nâng tổng số cảng hàng không quốc tế từ 19 lên 20.

Theo quy hoạch, hệ thống sân bay gồm Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

Trong khi đó, 17 sân bay nội địa được giữ nguyên gồm Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Thành Sơn, Phan Thiết, Rạch Giá, Thổ Chu và Cà Mau.