Diễn biến mới về quy hoạch sân bay Gia Lâm, Hoà Lạc và sân bay Ninh Bình

UBND TP.Hà Nội vừa tham gia ý kiến tới Bộ Xây dựng đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan.

Để bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 (đã báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành), UBND TP.Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật một số nội dung.

Cụ thể, Hà Nội đề nghị giữ nguyên định hướng quy hoạch sân bay Gia Lâm là cảng hàng không tiềm năng, đồng thời bổ sung sân bay Hòa Lạc vào danh mục các cảng hàng không tiềm năng theo hướng khai thác lưỡng dụng.

UBND TP.Hà Nội cũng đề nghị bổ sung các số liệu dự báo nhu cầu vận tải, quy mô, cấp hạng, hướng cất, hạ cánh đối với cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô (dự kiến tại khu vực các xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ) theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng đó, làm rõ các thông số kỹ thuật và yêu cầu khai thác đối với cảng hàng không Hòa Lạc theo định hướng lưỡng dụng để làm cơ sở triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Mô phỏng sân bay do AI khởi tạo.

UBND TP.Hà Nội kiến nghị nghiên cứu lựa chọn vị trí Cảng hàng không Ninh Bình (sân bay Ninh Bình) phù hợp với vị trí cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô nhằm tránh chồng lấn vùng bảo vệ các phương thức tiếp cận, tối ưu hóa vùng trời, phương thức bay và các yêu cầu khai thác liên quan.

Trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một trong những nội dung đáng chú ý là việc cập nhật mục tiêu phát triển hệ thống cảng hàng không theo yêu cầu tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Theo dự thảo, giai đoạn 2021 - 2030, tổng sản lượng hành khách thông qua hệ thống cảng hàng không được dự báo đạt khoảng 236,3 triệu lượt khách/năm, sản lượng hàng hóa đạt khoảng 3,75 triệu tấn/năm.

Tổng công suất thiết kế toàn hệ thống đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 262,1 triệu hành khách/năm, đồng thời phấn đấu trên 95% dân số có thể tiếp cận một cảng hàng không trong phạm vi 100 km.

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch hướng tới hình thành 2 trung tâm vận tải hàng không đầu mối và trung chuyển quốc tế mang tầm khu vực tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP.HCM; từng bước đưa các cảng hàng không mới vào khai thác, nâng tỷ lệ dân số có thể tiếp cận cảng hàng không trong phạm vi 100 km lên khoảng 97%.

Đây là cơ sở để cơ quan lập quy hoạch đề xuất mở rộng mạng lưới lên 33 cảng hàng không vào năm 2030 và 36 cảng hàng không vào năm 2050.

Theo phương án này, sân ban Ninh Bình được đề xuất bổ sung vào quy hoạch, trong khi Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng và sân bay Biên Hòa được đề xuất đưa ra khỏi danh mục quy hoạch.

